Magyar Péter váratlan bejelentést tett

A hvg.hu cikke szerint országjárása keddi állomásán a Tisza Párt elnöke arról beszélt, alig több mint másfél nap alatt több mint 200 ezer ember szavazott a Tisza Párt előválasztásának második körében.

A Tisza elnöke elmondta: a versenyben maradt jelöltaspiránsokra csütörtökön este hét óráig lehet szavazni a Nemzet Hangja oldalon, a szavazás lezárása után pedig a párt elnöksége „éjszakába nyúlóan” ülésezik majd. Bejelentette, az előzetesen közölt időponthoz képest napokkal korábban, már pénteken este hat órától nyilvánosságra hozzák a végleges eredményeket.

Kapcsolódó cikk Magyar Pétert is térképre tettük – itt nézheti meg a Tisza Párt jelöltjeit! Térképünkön választókerületekre bontva nézelődhet.

A portál emlékeztetett, a végeredményt az eredeti tervek szerint csak két nappal később, november 30-án hozták volna nyilvánosságra.