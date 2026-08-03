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Magyar Péter váratlan húzása – Eláll a kormány a zuglói irodabiznisztől

mfor.hu

Visszakövetelik azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amit az Orbán-kormány már kifizetett.

Eláll a kormány a zuglói irodabiznisztől – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a közösségi oldalán arról beszél, hogy rendkívüli időket élünk, és az előző kormány nem erősítette meg a paksi erőművet, hogy felkészüljön az energiabiztonságra, ehelyet inkább 700 milliárd forintot szánt új, túlárazott irodaházakra.

Ezt követően bejelentette, hogy a Tisza-kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amit az Orbán-kormány már kifizetett.

Szerinte ez akkora összeg, amelyből most az összes HÉV-szerelvényt lecserélik, de sok szélerőművet és tárolókapacitást is lehetett volna belőle építeni. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy tudják, hogy hosszas jogi harcra kell felkészülniük, mert a beruházók pénzüknél akarnak maradni.

Nem költözünk be sem a Karmelitába, sem a Tiborcz-kör irodaházaiba - hangsúlyozta Magyar Péter.

A kormány összesen 350 ezer négyzetméter irodát vásárolt meg kormányközeli fejlesztőktől, köztük Tiborcz Istvántól
A kormány összesen 350 ezer négyzetméter irodát vásárolt meg kormányközeli fejlesztőktől, köztük Tiborcz Istvántól
Fotó: DepositPhotos.com

A miniszterelnök szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg, a zárási feltételek közel fele nem teljesült.

Mint korábban a Telex megírta: a koronavírus-járvány után a vergődő budapesti irodapiacon megjelent az állam,és három részletben irodavásárlásokba kezdett. 2023 novemberében megvette a Zugló központjában épülő irodakomplexumot 244 milliárd forintért, idén májusban pedig kiderült, hogy a kormány megveszi a Dürer Park irodaházait is, amiért 80 milliárdot már ki is fizetett (a teljes vételár 120 milliárd forint lehet), valamint egy a Kopaszi-gátnál épülő irodát is megvásárol 255 milliárd forintért.

A három irodavásárlásban az a közös, hogy mindegyik irodaház valamelyik kormányközeli céghez kötődik, azok Garancsi István és Tiborcz István érdekeltségébe tartoznak. Az elmúlt 1-2 évben a kormány összesen 350 ezer négyzetméter irodát vásárolt meg kormányközeli fejlesztőktől.

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