Előkerült egy interjú Magyar Péter „ősrobbanás előtti” életéből

A nagy antrék mestere. Így lehetne jellemezni Magyar Pétert. Bár első megjelenése az újságok címoldalán közel sem volt olyan egetrengető, mint a mostani, a Novák Katalin köztársasági elnöki lemondásához vezető politikai aktivizálódása, azért a 2019. júniusi felbukkanása is szinte a semmiből jött.

Egy 2019. június 11-ei közlemény tudatta, hogy „A Diákhitel Központ Zrt. felett tulajdonosi jogokat gyakorló MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Alapítói Határozata értelmében Bugár Csaba vezérigazgató munkaviszonya 2019. június 7. napján megszűnt. Az Alapító a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatójává 2019. június 8. napjától határozatlan időtartamra dr. Magyar Pétert nevezte ki.” A közleményt szokatlan módon nem intézményesített formában írták alá, azaz ebben az esetben a Diákhitel Központ (DHK), hanem azt maga Magyar jegyezte.

Magyar Péter 2019-ben

Fotó: Mfor/Izsó Márton Artúr

Egy év, pláne hónap közepén végrehajtott vezércsere, ráadásul egy állami cég élén, meglehetősen szokatlan. Különösen, amikor egy 9 éve regnáló vezető távozik, akinek az irányítása alatt a Diákhitel Központ Zrt. jelentős eredményeket ért el. Elég csak arra utalni, hogy a társaság bevezette az online szerződéskötés rendszerét, számos innovatív ügyfélbarát megoldást, de a megújult és kibővült diákhitel termékportfólió is Bugár Csaba nevéhez fűződik.

Ilyen előzmények után aligha volt meglepő, mi volt az első kérdés, amit a kinevezése után lapunknak elsőként nyilatkozó Magyarnak szegeztünk: „Tudja, miért önre esett a választás? Meglepte a felkérés?”

Íme a szöveghű válasz:

„Arról, hogy miért engem választottak, a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) vezetőit kellene megkérdezni. Meglehet, hogy az eddigi szakmai életutam mellett a döntésben az is szerepet játszott, hogy a Diákhitel Központ egyik első ügyfele voltam, s az illetékesek úgy gondolhatták, hasznos lehet, ha egy fiatalos, a terméket ismerő, annak előnyeit és hátrányait megtapasztalt ember áll a cég élén. Ez szerintem marketing- és kommunikációs szempontból is jó dolog. Nem volt teljesen váratlan a felkérés, hiszen amikor 2018 szeptemberében, nyolcéves diplomata múlttal hazatértem Brüsszelből, az MFB-ben, a DHK tulajdonosi joggyakorlójánál folytattam a pályafutásomat, mint EU jogi igazgató, novembertől pedig az MFB delegáltjaként a DHK igazgatóságának is tagja lettem. Mindennek köszönhetően beleláthattam a cég életébe, és megismerhettem a főbb stratégiai célokat, a problémákat és megtapasztalhattam a társaság előtt álló főbb kihívásokat is. A vezetőváltás abból a szempontból is logikusnak tűnt, hogy a DHK 2001-es alapítása óta mindössze két vezetője volt a cégnek, akik egyaránt 9-9 éven át töltötték be a vezérigazgatói posztot, s a stabilitás ugyan mindig fontos a gazdasági életben, ennyi idő után minden vállalatra ráfér a megújulás, legyen az akár állami, akár piaci szereplő.”