Magyar Péter: Varga Mihály nem hódolt be a maffiafőnöknek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kimondta, hogy a Tisza Párt elnöke sem bennfentes kereskedelmet, sem piacbefolyásolást nem követett el – ezt Magyar Péter, a párt elnöke közölte kedden az MTI-vel, közleményéhez mellékelve az MNB megszüntető végzését.

Magyar Péter azt írta: az MNB hétfőn, intézkedés alkalmazása nélkül, megszüntette a bennfentes kereskedelem és tiltott piaci manipuláció miatt ellene indított mindkét eljárást. Az egyiket jogsértés hiányában, a másikat azért, mert hónapokig nem volt képes felderíteni a tényállást.

Úgy fogalmazott: „ismét kiderült, hogy Orbán Viktor, valamint a fideszes bűntársai és propagandistái hónapokig hazudoztak a magyar embereknek, és minden alap nélkül vádoltak bűncselekmények elkövetésével”. Az is kiderült – tette hozzá –, hogy Varga Mihály jegybankelnökként nem hajlandó behódolni Orbán Viktor maffiafőnöknek.

Most már csak a Nemzeti Bankból ellopott 650 milliárd forintot kellene megtalálni – jegyezte meg. A Tisza Párt elnöke közleményében felkéri Varga Mihályt, hogy „a Tisza-kormány megalakulásáig is mindent tegyen meg a hatóságokkal együttműködve, hogy a Nemzeti Bank fideszes kirablói mielőbb rács mögé kerüljenek és a lopott szajré lefoglalásra kerüljön”.

(MTI)