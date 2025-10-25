Magyar Péter videóval bizonyítja, hogy ők voltak többen október 23-án

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Folytatódik a számháború.

Itt lehet számolgatni az Andrássy úton, a Nemzeti Meneten másfél óráig hömpölygő tömeget. És még egy kis segítség, a Bajcsy-Zsilinszky útról akkor indult el a menet vége, amikor az eleje már 15 perce megérkezett az akkor már félig megtelt Hősök terére. Az Andrássy út 2400 méter hosszú és 25 méter szélességben vonult a tömeg. És ehhez a sokasághoz még hozzá se számoltuk az út mellett végig sorfalat álló embereket és az eleve a Hősök terére érkező több tízezer honfitársunkat.

Ehhez képest mit tudtak produkálni falubuszokkal, fenyegetéssel és utalvánnyal a Békemeneten? Alig tudták megtölteni egy pillanatra a 600 méter hosszú és 25 méter széles Margit hidat és egyetlen drónfotót sem mertek lehozni a félig színpaddal beépített, szellős Kossuth térről.

- írta Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke szerint 30 éve nem szenvedett ilyen látványos vereséget a Fidesz tömegrendezvényen. Ezt egyébként Orbán Viktornak is köszönhetik, akit a kampánystáb hiába próbált lebeszélni arról, hogy a bukott állampárt is Budapestre szervezzen menetet.

Orbán Viktor is posztolt, szerinte soha nem voltak még ilyen sokan a Békemeneten.

Jegyzet arról, hogy nőnek a vagyoni különbségek a szegények és a gazdagok között. Az inflációt már most is nehéz megfékezni, az osztogatásban pedig egymásra licitálnak a politikai erők. Félő, hogy a szegények isszák meg ennek is a levét. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Online fölényes győzelmet aratott a Tisza Párt.

A publicista épp lapcsoportunk, a Klasszis Média stábjának nyilatkozott, amikor egy férfi, aki feltételezhetően a Békemenettel érkezett a helyszínre, kérdőre vonta és távozásra szerette volna bírni.

Magyar Péter egy minden korábbinál nagyobb országjárást is bejelentett.

A Nemzeti Menet a vidékről érkező vonulók bevárása miatt késve indult el, 14 óra után a Deák Ferenc térről.

A DK elnöke a Nagy Imre-háznál emlékezett meg október 23-ról

Dobrev Klára az 1956-os szerepvállalása miatt kivégzett politikus emlékházánál járt a magyar forradalom és szabadságharc napján.

Hamarosan indul a Tisza Párt október 23-i menete is. 

Ruff Bálint szerint a Fidesznek a választásokig minden napot kétszeresen kell megnyernie.

A köztársaság ügye nem veszett el, csak illegalitásba vonult a főpolgármester szerint.

