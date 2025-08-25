Magyar Péter visszavágott, és pert ígér

Új poszttal jelentkezett a Tisza Párt elnöke, miután a kormányközeli sajtó arról írt, hogy a politikus barátnője, a képein is gyakran feltűnő Ilona állítólag gyakran utazik külföldre. Mint írta:

„Tudjátok, mi a propaganda és a kormány válasza arra, hogy lebuktattuk Orbán Viktort, amint az oligarchák pénzén titokban luxusrepülőzik, jachtozik, vagy éppen uradalmi birtokot építtet pálmaházzal és pánikszobával?

(…) a teljes propaganda gépezettel elkezdik a barátnőmet aljas hazugságokkal támadni és megpróbálják lehúzni magukhoz a mocsárba.

“Miközben Magyar Péter folyamatosan azzal támadja a kormánytagokat és Orbán Viktort, hogy „luxusnyaralásokra” – például a horvát tengerpartra – mennek pihenni, addig arról mélyen hallgat, hogy az élettársa egy-kéthavonta más és más kontinensre utazik „kikapcsolódni”.

A Ripost információja szerint Magyar Péter bár nem mer együttutazni a barátnőjével, sok tízmillóval finanszírozza a luxushobbit. Náluk ez a mindennapok része, mondhatni a „szokásos ügymenet”. Sok-sok az utazásokkal dicsekvő kép bizonyítja, hogy megéri Magyar Péter barátnőjének lenni. A Ripost úgy tudja, hogy Szabó Ilike ezt kérte cserébe, hogy felvállalta az élettársi szerepet a Tisza-vezér mellett.”