Magyar Péter visszavágott, és pert ígér

A Tisza Párt elnöke reagált a kormánysajtó cikkére.

Új poszttal jelentkezett a Tisza Párt elnöke, miután a kormányközeli sajtó arról írt, hogy a politikus barátnője, a képein is gyakran feltűnő Ilona állítólag gyakran utazik külföldre. Mint írta:

„Tudjátok, mi a propaganda és a kormány válasza arra, hogy lebuktattuk Orbán Viktort, amint az oligarchák pénzén titokban luxusrepülőzik, jachtozik, vagy éppen uradalmi birtokot építtet pálmaházzal és pánikszobával?

(…) a teljes propaganda gépezettel elkezdik a barátnőmet aljas hazugságokkal támadni és megpróbálják lehúzni magukhoz a mocsárba.

“Miközben Magyar Péter folyamatosan azzal támadja a kormánytagokat és Orbán Viktort, hogy „luxusnyaralásokra” – például a horvát tengerpartra – mennek pihenni, addig arról mélyen hallgat, hogy az élettársa egy-kéthavonta más és más kontinensre utazik „kikapcsolódni”.

A Ripost információja szerint Magyar Péter bár nem mer együttutazni a barátnőjével, sok tízmillóval finanszírozza a luxushobbit. Náluk ez a mindennapok része, mondhatni a „szokásos ügymenet”. Sok-sok az utazásokkal dicsekvő kép bizonyítja, hogy megéri Magyar Péter barátnőjének lenni. A Ripost úgy tudja, hogy Szabó Ilike ezt kérte cserébe, hogy felvállalta az élettársi szerepet a Tisza-vezér mellett.”

A politikus ezután így fogalmazott a posztban:

„Nos, srácok. A barátnőm, nektek nem Ilike, hanem Szabó Ilona, soha nem utazott sem az adófizetők, sem az én pénzemen sehova nyaralni. Ellentétben a kormányzati senkiháziakkal, világ életében a magánszektorban dolgozott, sokszor vezető pozícióban. Minden megkeresett forintja adózott jövedelem. Mióta együtt vagyunk, egyszer utazott hosszabban nélkülem külföldre (a saját pénzén), amikor meglátogatta az Ausztráliában élő testvérét.

A poszt végén kiemelte, a Riport állításai miatt pert indítanak, az ebből befolyó összeget pedig egy gyermekotthonnak ajánlják fel.

Magyar Péter teljes posztját itt nézheti meg:

