Közélet Egészségügy és egészségipar Tisza Párt Hadházy Ákos Magyar Péter Takács Péter

Magyar Péterbe és Hadházy Ákosba is beleszállt Pintér Sándor államtitkára

mfor.hu

Takács Péternek a szerda reggeli Harcosok Órájában volt egy-két rossz szava számos ellenzéki politikusról.

A Tisza Párt elérte az üvegplafont, már csökken a támogatottsága – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Harcosok órája című online műsorban szerdán.

Takács Péter közölte: már Magyar Péter sem hisz azoknak a „kamu” közvélemény-kutatásoknak, amelyekkel a választókat akarják befolyásolni, a Tisza elnökének megváltozott a kommunikációja, egyre inkább a kemény magnak beszél.

Az embereknél bekapcsol, nem biztos, hogy „egy olyan hozzá nem értő ürgére kell bízni az országot, aki a reptér dolgozóinak döntését felülbírálja egy tornádó alatt” – tette hozzá.

Az államtitkár Hadházy Ákost olyan botránypolitikusnak tartja, akinek nincs érdemi politikai terméke: a független országgyűlési képviselő kétségbe van esve, próbál valamelyik párt listájára felkerülni,

„semmi nem drága neki, még az sem, hogy mások életét, testi épségét veszélyezteti”.

Elmondta, az ATV-ben az egészségügyről Kulja Andrással, a Tisza Párt EP-képviselőjével rendezett vita után a bizonytalanok között végzett mérés szerint a válaszadók 85 százaléka őt tartotta felkészültebb politikusnak. Azóta a Tisza politikusai nem vállalnak vitát, őt és a családját támadják.

Az államtitkár ezután hosszan beszélt a magyar egészségügyről, amely ugyan szerinte sem „tökéletes”, ám valójában a várólistákat „ledolgozták”, a szakrendelők, képalkotó vizsgálatok előtt pedig csak akkor kígyóznak sorok, ha „arra valaki rászervez”.

Magyar Péter 10 pontját illetően az egészségügyet érintő ígéretekről azt mondta, a népességfogyás megállítása és visszafordítása 2050-re matematikailag „nem jön ki”, hacsak nem szül mindenki 3-4 gyermeket azon nők közül, akik teherbe tudnak esni. A szuperkórházak tervezett építésével pedig kórházbezárási programot jelentett be Magyar Péter, hiszen régiónként egy ilyen új intézmény miatt a környék kisebb ellátóit meg kellene szüntetni.

A Tisza többkulcsos adórendszerre vonatkozó elképzeléséről azt mondta: a „naftalinszagú MSZP-SZDSZ-es gazdaságpolitikát hozzák elő, amely már a 1990-es években sem működött, és csak az állami vagyon elherdálására és népnyúzásra épül”. Kijelentette, a Tisza adórendszere egy heti átlagosan 40 órát dolgozó orvos zsebéből havi 228 ezer, egy diplomás ápolóéból 100 ezer forintot venne ki, de más egészségügyi dolgozóknak is több tízezer forint mínuszt jelentene.

(via MTI)

