Magyar Péterék belekóstolhattak Amerikába

Magyar Péter kormányfő mellett Orbán Anita külügyminiszter, valamint Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter is ott volt azon a partin, melyet az Amerikai Egyesült Államokban a mai napon ünnepelt függetlenség napja apropóján rendeztek meg a héten Budapesten.
Tanács Zoltán szombati bejegyzése szerint:
„...megcsodálhattuk az eredeti Ford T-Modell egyik példányát, Magyar Péter sakkozott Polgár Judittal, kirakta a Rubik-kockat, nekem pedig személyesen is volt alkalmam megismerkedni Rubik Ernővel, akinek 50 éves találmánya a magyar kreativitás egyik legismertebb jelképe lett világszerte.”
Erre emlékeztek
A tárcavezető közösségi oldalán hozzátette: a magyar–amerikai kapcsolatokat nemcsak a közös értékek, hanem a közös történetek is összekötik. Erre emlékeztetett ez a kivételes este is. Orbán Anita szerint a nagy márkák mellett hamburger és egyéb finomságok is voltak a rendezvényen.
Tanács Zoltán fotóit és bejegyzését itt láthatja, Orbán Anita videós beszámolója pedig itt, lentebb tekinthető meg: