Magyar Péterék belekóstolhattak Amerikába

Magyar Péter kormányfő mellett Orbán Anita külügyminiszter, valamint Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter is ott volt azon a partin, melyet az Amerikai Egyesült Államokban a mai napon ünnepelt függetlenség napja apropóján rendeztek meg a héten Budapesten.

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Tanács Zoltán szombati bejegyzése szerint:

„...megcsodálhattuk az eredeti Ford T-Modell egyik példányát, Magyar Péter sakkozott Polgár Judittal, kirakta a Rubik-kockat, nekem pedig személyesen is volt alkalmam megismerkedni Rubik Ernővel, akinek 50 éves találmánya a magyar kreativitás egyik legismertebb jelképe lett világszerte.”

Erre emlékeztek

A tárcavezető közösségi oldalán hozzátette: a magyar–amerikai kapcsolatokat nemcsak a közös értékek, hanem a közös történetek is összekötik. Erre emlékeztetett ez a kivételes este is. Orbán Anita szerint a nagy márkák mellett hamburger és egyéb finomságok is voltak a rendezvényen.

Tanács Zoltán fotóit és bejegyzését itt láthatja, Orbán Anita videós beszámolója pedig itt, lentebb tekinthető meg: