Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Közélet Európai Unió Magyar Péter

Magyar Péterék fontos üzenetet kaptak: közeleg a Magyarország ellen indított eljárás vége?

Manfred Weber szólalt meg az ügyben.

A kormányváltást követően gyorsan lezárulhat az Európai Unió Magyarországgal szemben indított, az uniós alapértékek megsértése miatt indított eljárása – jelezte Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP-) frakciójának vezetője és a párt elnöke.

A német politikus szerdán a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy támogatja az úgynevezett 7-es cikk szerinti eljárás megszüntetésének előkészítését. Az eljárás végső soron elméletileg akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztéséhez is vezethetett volna az uniós döntéshozatalban.

„A Magyarország ellen indított, 7. cikk szerinti eljárás egyértelműen összefüggésben állt Orbán Viktor jogállamiság-ellenes politikájával” – magyarázta a pártelnök. Elmondta, hogy a leendő miniszterelnök, Magyar Péter részéről most egyértelmű elkötelezettséget látnak a jogállamiság és az európai alapértékek iránt, európai irányvonalat és konkrét reformígéreteket.

Ez örömteli hír lehet
A frakcióvezető és pártelnök szerint az Európai Parlamentnek el kell ismernie az új magyar kormányfő Európa-barát politikáját, és ennek megfelelően meg kell tenni az első lépéseket az eljárás lezárása érdekében. Emlékeztetett arra, hogy az eljárást még 2018-ban indította az Európai Parlament. A Tisza Párt EP-képviselői, köztük Magyar Péter is, a néppárti frakció tagjai.

Az uniós szerződés hetedik cikke szerinti eljárás azokkal a tagállamokkal szemben alkalmazható, amelyek megsértik az Európai Unió alapértékeit. A többi tagállam részéről ennek egyhangú megállapítására van szükség, és csak ezt követően sújthatják büntetéssel az adott országot, ami a szerződés szerint akár a szavazati jog felfüggesztése is lehet.

