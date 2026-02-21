Magyar Péterék is prímán állnak az ajánlásokkal

Szombat reggel vette kezdetét a kapmányidőszak, a választáson indulni készülő pártok aktivistái elkezdhették összegyűjteni képviselőjelöltjeiknek a választáson való induláshoz szükséges, fejenként 500 ajánlást a választpolgároktól.

Orbán Viktor nemrég személyesen jelentette be, hogy a Fidesz milyen gyors volt, máris összegyűjtött minden szükséges ajánlást mind a 106 egyéni választókerületben.

Ám szintén a délelőtti órákban Magyar Péter jelentkezett be a Facebookon a Böszörményi útról, a Tisza aktivistái köréből, és bejelentette:

„Egy óra kellett ahhoz, hogy mind a 106 választókerületben összegyűljön a minimum szükséges ötszáz aláírás”.

Magyar Péter hangsúlyozta, bár teljesítették azt, ami az induláshoz feltétlenül szükséges, nem állnak le, folytatják az ajánlások gyűjtését, és igyekeznek minden választókerületben eljutni legalább ezer aláírásig.