Magyar Péterék kemény feladatot kaptak: ketyeg az óra az EU-s pénzekért

A Portfolio.hu cikkében arról ír, hogy az Európai Bizottság most kiadott zárási útmutatója szerint az RRF 2026-os határideje nem tárgyalási alap: minden mérföldkövet augusztus 31-ig kell teljesíteni, a kifizetési kérelmeket szeptember végéig kell benyújtani, hosszabbításra pedig nincs kilátás. Ez a leendő új kormány számára pedig szűk mozgásteret jelent, hiszen a májusi kormányváltás után mindössze néhány hónap marad a vitás reformok, beruházások és dokumentációk rendezésére.

A cikk szerint ugyanakkor akadnak kiskapuk: informális előzetes egyeztetésekkel, a helyreállítási terv módosításával és pénzügyi alapok létrehozásával a Portfolio értesülései szerint a 10,4 milliárd eurós magyar keret 80-85 százaléka megmenthető. A nem teljesített vállalások esetében azonban nincs hiánypótlási lehetőség – az Európai Bizottság ilyenkor a lehívható keretet fogja csökkenteni.

Az egyik leginkább veszélynek kitett ország Magyarország volt, amely a jogállamisági viták miatt eddig egyáltalán nem jutott hozzá a forrásokhoz – kivéve a pénzek töredékét kitevő előlegekhez. Ráadásul nehéz is megmondani, hogy egyáltalán hogyan haladt a leköszönő Orbán Viktor vezette kormány, mert semmilyen projektet nem jelentett készre, de még a fejlesztések és reformok mérföldköveiről sem adott számot.

Szűk hónapok állnak rendelkezésre

Fotó: DepositPhotos.com

Nem tolják ki a határidőket

A portál szerint az elmúlt időszakban több ország kormány- és államfője is beszélt arról, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) projektjeinél a végrehajtási határidőket ki kellene tolni, mert sok tagállam nem tudja teljesen befejezni a programjait a 2026 nyár végi határidőig, erre azonban a Bizottság nem mutatkozott hajlandónak, jelezték, hogy a határidő előtt félévvel már a források 70 százalékát, 400 milliárd eurót kifizettek, a maradék hónapokban pedig ez az arány 90 százalék fölé mehet. A hosszabbítási reményeket eloszlatva az útmutatóban a Bizottság most világossá tette:

a 2026-os projektbefejezés és kifizetési határidő nem politikai alkualap, hanem kemény pénzügyi, jogvesztő választóvonal.

Az iránymutatás szerint minden mérföldkövet és célt 2026. augusztus 31-ig kell teljesíteni, a végső kifizetési kérelmeket szeptember végéig kell benyújtani, az Európai Bizottságnak pedig minden kifizetést 2026. december 31-ig végre kell hajtania. A közlemény ezt nem technikai céldátumként, hanem az RRF-rendeletből, az Európai Uniós Helyreállítási Eszközből és a sajátforrás-határozatból következő zárási keretként kezeli – derült ki a cikkből.