Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Magyar Péterék kemény feladatot kaptak: ketyeg az óra az EU-s pénzekért

A határidők nem csúsznak tovább.

A Portfolio.hu cikkében arról ír, hogy az Európai Bizottság most kiadott zárási útmutatója szerint az RRF 2026-os határideje nem tárgyalási alap: minden mérföldkövet augusztus 31-ig kell teljesíteni, a kifizetési kérelmeket szeptember végéig kell benyújtani, hosszabbításra pedig nincs kilátás. Ez a leendő új kormány számára pedig szűk mozgásteret jelent, hiszen a májusi kormányváltás után mindössze néhány hónap marad a vitás reformok, beruházások és dokumentációk rendezésére.

A cikk szerint ugyanakkor akadnak kiskapuk: informális előzetes egyeztetésekkel, a helyreállítási terv módosításával és pénzügyi alapok létrehozásával a Portfolio értesülései szerint a 10,4 milliárd eurós magyar keret 80-85 százaléka megmenthető. A nem teljesített vállalások esetében azonban nincs hiánypótlási lehetőség – az Európai Bizottság ilyenkor a lehívható keretet fogja csökkenteni.

Az egyik leginkább veszélynek kitett ország Magyarország volt, amely a jogállamisági viták miatt eddig egyáltalán nem jutott hozzá a forrásokhoz – kivéve a pénzek töredékét kitevő előlegekhez. Ráadásul nehéz is megmondani, hogy egyáltalán hogyan haladt a leköszönő Orbán Viktor vezette kormány, mert semmilyen projektet nem jelentett készre, de még a fejlesztések és reformok mérföldköveiről sem adott számot.

Szűk hónapok állnak rendelkezésre
Nem tolják ki a határidőket

A portál szerint az elmúlt időszakban több ország kormány- és államfője is beszélt arról, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) projektjeinél a végrehajtási határidőket ki kellene tolni, mert sok tagállam nem tudja teljesen befejezni a programjait a 2026 nyár végi határidőig, erre azonban a Bizottság nem mutatkozott hajlandónak, jelezték, hogy a határidő előtt félévvel már a források 70 százalékát, 400 milliárd eurót kifizettek, a maradék hónapokban pedig ez az arány 90 százalék fölé mehet. A hosszabbítási reményeket eloszlatva az útmutatóban a Bizottság most világossá tette:

a 2026-os projektbefejezés és kifizetési határidő nem politikai alkualap, hanem kemény pénzügyi, jogvesztő választóvonal.

Az iránymutatás szerint minden mérföldkövet és célt 2026. augusztus 31-ig kell teljesíteni, a végső kifizetési kérelmeket szeptember végéig kell benyújtani, az Európai Bizottságnak pedig minden kifizetést 2026. december 31-ig végre kell hajtania. A közlemény ezt nem technikai céldátumként, hanem az RRF-rendeletből, az Európai Uniós Helyreállítási Eszközből és a sajátforrás-határozatból következő zárási keretként kezeli – derült ki a cikkből.

 

Hivatalos: nagyon komoly fordulatot vett Magyar Péter olasz utazása

A leendő miniszterelnök külföldi utazása idején sem pihen. Egészen Rómáig, az ottani kormányfő hivataláig megy.

Otthagyja az elnöki széket Orbán Balázs

Nyolc évig vezette az egyetemi testületet.

Kellemetlen eredmény? Gyenge számokat hozott az RTL új műsora

A 18. hét nézettségi adataiban már megjelentek a közeledő nyár hatásai, érezhetően kevesebb lett a kiugró adat.

„Borúra derű következik” – új vezetők az MTA élén

Megválasztotta új vezetőit a következő három évre a kétszáz éves Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlése.

Magyar Péter Olaszországba utazik, megnevezte a helyettesét

Ruff Bálint irányítja a kormányalakítási előkészületeket Magyar Péter olaszországi távolléte alatt.

Gulyás Gergely szerint nem igaz, amit Magyar Péter állít

Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett.

Magyar Péter aggasztó hírt osztott meg: a vártnál is üresebb lehet az államkassza

Korlátozás nélküli pénzszórásról, 6,8 százalékos hiányról szivárogtak ki hírek. 

Újabb neveket jelentett be a Tisza az Országgyűlés megalakulása előtt

Parlamenti bizottsági elnökök és az Országgyűlés alelnökei.

Ezt mondta Magyar Péter a sógora miniszteri kinevezéséről

Garanciákat vállalnak az összeférhetetlenség ellen.

A leendő miniszter Brüsszelbe megy.

