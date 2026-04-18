Magyar Péterék korábbi szavazótáborok mindegyikéből szereztek szavazókat

A választást megelőző napokban, április 8. és 11. között készített pártpreferencia-kutatást a 21 Kutatóközpont – írja a Telex. A felmérésben egyebek mellett arra kérték a válaszadókat: emlékezzenek vissza, kire szavaztak 2022-ben. A kutatásból kiderült, hogy

a Fidesz a 2022-es szavazóinak háromnegyedét tudta megtartani, 12 százalékuk viszont 2026-ban már a Tiszára szavazott.

A legutóbb a közös ellenzéki listára szavazók túlnyomó többsége, 87 százaléka múlt vasárnap a Tisza Pártra szavazott, míg a 2022-ben nem szavazók 30 százalékát tudta meggyőzni a Tisza, 9 százalékát pedig a Fidesz.

A 21 Kutatóközpont szerint ezekből az adatokból jól látszik, hogy a Tisza Párt a korábbi szavazói csoportok mindegyikéből képes volt elszívni választókat: nemcsak az ellenzéki összefogásból, de a Fideszből és a pártnélküliek sorából is. A magas részvétel éppen azért alakult ki, mert a Tisza rengeteg korábbi nem szavazót meg tudott szólítani – áll a portál összeállításában.