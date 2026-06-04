Magyar Péterék már történelmi fölényben vannak

A Závecz Research legfrissebb felmérése szerint a biztos részvételt ígérő és pártot választók csoportjában a Tisza Párt támogatottsága 73 százalék, a Fidesz mindössze 20 százalékon áll. A kutatás alapján a Tisza Pártnak jelenleg 4,4 milliós a tábora, a Fideszt viszont csak 1,4 millió ember támogatja – írja a Telex.

A cikk kiemelte, a május 27. és június 3. között készült kutatás szerint a biztos részvételt ígérő és pártot választók csoportjában a Mi Hazánk, a DK és a Kutyapárt támogatottsága megegyezik a választáson elért eredményükkel (5-1-1 százalék).

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A teljes népességben 57 százalékon áll a Tisza, a Fidesznek ebben a kategóriában mindössze 18 százalékos a támogatottsága. A felmérés szerint a megkérdezettek 19 százalékának nincs pártja, a Mi Hazánk 4, a DK és a Kutyapárt 1-1 százalékot ért el a teljes népességben. A mérés alapján a rendszerváltás óta egy pártot sem támogattak annyian, mint most a Tiszát. A cikk kiemelte, eddig a Fidesz tartotta ezt a rekordot a 2010-es választás után, akkor a biztos részvételt ígérő és pártot választók körében 62-68 százalékon volt a támogatottsága.