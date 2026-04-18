Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Közélet Választás 2026

Magyar Péterék örülhetnek, tovább nőtt a Tisza mandátumainak száma

Változott az eredmény.

Megfordult az országgyűlésiképviselő-választás eredménye Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú, nyírbátori székhelyű egyéni választókerületében is: a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók szavazatainak összeszámlálása után Barna-Szabó Tímea, a Tisza Párt jelöltje szerzett mandátumot.

A választókerületben a szavazatok vasárnapi összeszámlálása után még 174 szavazattal vezetett Simon Miklós (Fidesz-KDNP) Barna-Szabó Tímea (Tisza) előtt.

A külképviseleti és átjelentkező szavazatokon sok múlott
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A választókerületbe azonban pénteken megérkeztek a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksai, amiket hozzákevertek a számlálásra kijelölt szavazókörben vasárnap leadott voksokhoz és így számlálták meg azokat.

A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu adatai szerint ezek megszámlálása után, a szavazatok 100 százalékának feldolgozása után Barna-Szabó Tímea, a Tisza képviselőjelöltje nyert és ezzel mandátumot szerzett.

Az NVI adatai szerint Barna-Szabó Tímea 24 831 szavazatot kapott (47,91 százalék), Simon Miklós pedig 23 713-at (45,75 százalék), a különbség kettejük között 1118 szavazat.

A jelenlegi állás szerint a Tisza Párt 140 mandátumot szerzett, a Fidesz-KDNP 53-at, a Mi Hazánk pedig 6-ot.

Magyar Péter bejelentette: itt van, ki kaphat meg egy fontos pozíciót

Hétfőn tartják a Tisza első frakcióülését.

Orbán Viktor erről döntött egy tollvonással, amíg ön aludt

Orbán Viktor erről döntött egy tollvonással, amíg ön aludt

Garantálta az intézkedések folytonosságát.

Totális győzelem: még egy körzetet behúzott a Tisza

Totális győzelem: még egy körzetet behúzott a Tisza

Fordított Tolna megyében az az ellenzéki párt.   

Magyar Péter és Gulyás Gergely is fontos bejelentést tett

Találkoztak egymással a parlamentbe bejutott pártok.

Hivatalos: Nagy Márton visszavonul a politikától

Hivatalos: Nagy Márton visszavonul a politikától

Törölték az oldalát is.

Magyar Péter: Dübörög a nagyüzemi iratmegsemmisítés!

Magyar Péter: Dübörög a nagyüzemi iratmegsemmisítés!

A leendő körmányfő mindenkinek üzent.

Ki lesz Kövér László utódja?

Ki lesz Kövér László utódja?

Kezdődnek a tárgyalások a parlamenti pártok között.

Tízezrek szavazata úszott el nevetséges hibák miatt

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) befejezte a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítését.

Először szólalt meg Orbán Viktor a választási vereség után

Az első eredmények után már látta, hogy baj lesz – mondta a Patriótának adott interjúban. A leköszönő miniszterelnök szerint a választási vereség mértéke nagy, ezért teljes megújulásra van szükség, nem csak lemondásokra. Hogy ki a felelős a választási vereségért, Orbán Viktor önmagát tette felelőssé.

Köszöni, de nem kéri: Magyar Péter nem fogadott el egy felajánlást

Nincs félnivalója a leendő miniszterelnöknek. 

