Közélet Magyar Péter Tisza Párt

Magyar Péterék rábólintottak: ez lesz a távozó miniszterek végkielégítésének sorsa

A kormányváltás újabb fontos lépése.
 

A kormányfő a Miniszterelnökség épülete előtt úgy nyilatkozott: Pintér Sándor volt belügyminiszter azonnali és teljes vizsgálatot kért önmaga ellen, és ez meg fog történni. „A többi miniszter ugyan nem kérte ezt, például Rogán Antal nem kért ilyet, de vele kapcsolatban is természetesen meg fog történni” a vizsgálat – tette hozzá.

Közölte: lezajlott az átadás-átvétel, az egykori Orbán-kormány összes minisztere megjelent, „a főleltáros nem volt itt” (itt Orbán Viktorra utalt, aki nem vett részt ezen). Viszont itt voltak a miniszterek és különböző formátumban átadták az információkat és aktákat – mondta Magyar Péter.

Elfogadták Gulyás Gergely felvetését

A kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket – közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvételt követően a Miniszterelnökség régi épülete előtt nyilatkozva újságíróknak, csütörtökön. Közölte: a kormányzat fogja elutalni az összeget a megjelölt alapítványnak.

„Mi ezt elfogadtuk, szerintem a magyar emberek is elfogadják” – jelentette ki Magyar Péter, hozzátéve, nyilatkozatot várnak az államtitkároktól, hogy ők is lemondanak-e az összegről, vagy jótékony célra utaltatják azt.

Magyar Péter a szerdai kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón jelezte, hogy nem fizetik ki a távozó kormány tagjainak járó végkielégítést. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget a kormányváltásig vezető miniszter ezt követően bejelentette, hogy a miniszterek egy kárpátaljai jótékonysági szervezetnek ajánlják fel a pénzt.

Visszakerülnek a Szépművészeti Múzeumba a Nemzetgazdasági Minisztériumból a festmények

Magyar Péter aláírta a kormányhatározatot – kivizsgálják a kegyelmi ügyet

Gulyás Gergely is megszólalt az átadás-átvételről

Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot – közölte Gulyás Gergely, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Facebook-oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón.

Magyar Péter a május 25-i héten meg akar állapodni az uniós pénzekről

Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja: a tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

Kezdetben heti két ülést fog tartani a kormány

Kezdetben heti két ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

Nyomkövetőt kapott a a hétfőn őrizetbe vett volt fideszes képviselő

