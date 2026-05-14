Magyar Péterék rábólintottak: ez lesz a távozó miniszterek végkielégítésének sorsa

A kormányfő a Miniszterelnökség épülete előtt úgy nyilatkozott: Pintér Sándor volt belügyminiszter azonnali és teljes vizsgálatot kért önmaga ellen, és ez meg fog történni. „A többi miniszter ugyan nem kérte ezt, például Rogán Antal nem kért ilyet, de vele kapcsolatban is természetesen meg fog történni” a vizsgálat – tette hozzá.

Közölte: lezajlott az átadás-átvétel, az egykori Orbán-kormány összes minisztere megjelent, „a főleltáros nem volt itt” (itt Orbán Viktorra utalt, aki nem vett részt ezen). Viszont itt voltak a miniszterek és különböző formátumban átadták az információkat és aktákat – mondta Magyar Péter.

Elfogadták Gulyás Gergely felvetését

A kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket – közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvételt követően a Miniszterelnökség régi épülete előtt nyilatkozva újságíróknak, csütörtökön. Közölte: a kormányzat fogja elutalni az összeget a megjelölt alapítványnak.

„Mi ezt elfogadtuk, szerintem a magyar emberek is elfogadják” – jelentette ki Magyar Péter, hozzátéve, nyilatkozatot várnak az államtitkároktól, hogy ők is lemondanak-e az összegről, vagy jótékony célra utaltatják azt.

Magyar Péter a szerdai kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón jelezte, hogy nem fizetik ki a távozó kormány tagjainak járó végkielégítést. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget a kormányváltásig vezető miniszter ezt követően bejelentette, hogy a miniszterek egy kárpátaljai jótékonysági szervezetnek ajánlják fel a pénzt.