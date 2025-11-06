2p
Magyar Péter szerint Sulyok Tamásnak mennie kell, de még valakit küldene utána

mfor.hu

Bíróság előtti felelősségrevonást is ígér a Tisza elnoke.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csütörtök délelőtti Facebook-bejegyzésében lemondásra szólítja fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, illetve Péterfalvi Attilát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vezetőjét is a Tisza Világ applikációhoz köthető adatlopás ügyében.

A Tisza elnöke szerint mindkettőjüknek azért kéne távoznia, mert nem szólaltak meg az adatbotrány ügyében, azaz Magyar szavaival:

„miközben Orbánék a legrosszabb történelmi időket idéző módon, politikai alapon listázzák a nyilvánosság előtt a honfitársaikat és egyben visszaélnek a személyes adataikkal”.

Arra reagálva, hogy egyes felületeken névvel, címmel jelentek meg az adatbázisból kiszivárgott Tisza-szimpatizánsnak elkönyvelt állampolgárok adatai, Magyar így fogalmaz:

"Ez nem újságírás. Ez bűncselekmény.
Aki ezt a bűncselekmény-sorozatot megszervezte, aki ezt jóváhagyta, aki az adatokat közzétette és aki cinkosan hallgat, mind felelős.
Egy kormány dolga az lenne, hogy megvédje a polgárait. Nem az, hogy háborút indítson ellenük."
Hozzáteszi:
 
Itt jelzem, hogy minden fideszes politikus és propagandista, aki az illegálisan megszerzett adatbázis alapján honfitársait listázza és fenyegeti, bíróság előtt fog felelni a tettéért a kormányváltás után”
Egyelőre Sulyok Tamás valóban nem szólalt meg az ügyben, a NAIH elnöke azonban hétfőn a következő tájékoztatást adta:

„A már megkezdett hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a Tisza Párt legújabb, súlyos adatszivárgását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).”

