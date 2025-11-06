Magyar Péter szerint Sulyok Tamásnak mennie kell, de még valakit küldene utána

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csütörtök délelőtti Facebook-bejegyzésében lemondásra szólítja fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, illetve Péterfalvi Attilát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vezetőjét is a Tisza Világ applikációhoz köthető adatlopás ügyében.

A Tisza elnöke szerint mindkettőjüknek azért kéne távoznia, mert nem szólaltak meg az adatbotrány ügyében, azaz Magyar szavaival:

„miközben Orbánék a legrosszabb történelmi időket idéző módon, politikai alapon listázzák a nyilvánosság előtt a honfitársaikat és egyben visszaélnek a személyes adataikkal”.

Arra reagálva, hogy egyes felületeken névvel, címmel jelentek meg az adatbázisból kiszivárgott Tisza-szimpatizánsnak elkönyvelt állampolgárok adatai, Magyar így fogalmaz:

"Ez nem újságírás. Ez bűncselekmény. Aki ezt a bűncselekmény-sorozatot megszervezte, aki ezt jóváhagyta, aki az adatokat közzétette és aki cinkosan hallgat, mind felelős.