Magyar Péter szerint Sulyok Tamásnak mennie kell, de még valakit küldene utána

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csütörtök délelőtti Facebook-bejegyzésében lemondásra szólítja fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, illetve Péterfalvi Attilát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vezetőjét is a Tisza Világ applikációhoz köthető adatlopás ügyében.
A Tisza elnöke szerint mindkettőjüknek azért kéne távoznia, mert nem szólaltak meg az adatbotrány ügyében, azaz Magyar szavaival:
„miközben Orbánék a legrosszabb történelmi időket idéző módon, politikai alapon listázzák a nyilvánosság előtt a honfitársaikat és egyben visszaélnek a személyes adataikkal”.
Arra reagálva, hogy egyes felületeken névvel, címmel jelentek meg az adatbázisból kiszivárgott Tisza-szimpatizánsnak elkönyvelt állampolgárok adatai, Magyar így fogalmaz:
„Itt jelzem, hogy minden fideszes politikus és propagandista, aki az illegálisan megszerzett adatbázis alapján honfitársait listázza és fenyegeti, bíróság előtt fog felelni a tettéért a kormányváltás után”
„A már megkezdett hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a Tisza Párt legújabb, súlyos adatszivárgását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).”