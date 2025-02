Magyar Péterről kérdezte egy svájci lap Orbán Viktort, ezt válaszolta

„Egy demokráciában mindig készen kell állni a politikai ellenfelekre. Még ha, mint mi, a szavazatok csaknem felét meg is szerezzük, a többi más pártokhoz kerül. Ez teljesen természetes. A legutóbbi, 2022-es választáson az ellenzéki pártok közös listán indultak, de ez nem hozott sikert, most pedig újra próbálkoznak” – hangzott a válasz.

Az EU-val fennálló konfliktusokról beszélve Orbán kijelentette: „Könnyű Oroszországgal racionális megállapodást kötni. Brüsszellel ez szinte lehetetlen.” Kiemelte az uniós szankciók vélt negatív hatásait is: „Az elmúlt három évben 19,5 milliárd eurót veszítettünk a szankciók miatt. Magyarország többet szenvedett, mint Oroszország.”

Visszavonulásának lehetséges időpontjáról is megkérdezték a miniszterelnököt Fotó: MTI

Arra a kérdésre, hogy mit jelent számára Donald Trump újraválasztása, Orbán így válaszolt: „A világ tíz nap alatt annyit változott, mint máskor évek alatt. Ez a Trump-tornádó.” Hozzátette: „Mi boldogok és nyugodtak vagyunk. Brüsszelből és Washingtonból eddig nyomás nehezedett ránk. Ha egy tízmilliós ország két bakancs alatt van, szinte lehetetlen túlélni. Mi voltunk a Nyugat fekete báránya. Most kiderül: amit Trump tesz, és amit mi tettünk az elmúlt tizenöt évben, az a jövő.”

