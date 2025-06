Magyar Péterről, Lázár Jánosról és a luxizásról beszélt a fideszes miniszter

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2026-ban is egyéniben indulna, nem kíván listán szerepelni, és nincsenek miniszterelnöki ambíciói. Saját pozícióját úgy írta le, hogy bár korábban a középpontban volt, ma már inkább a Fidesz szélére került. Azt mondta: a párt jobbra tolódott, ő pedig megmaradt jobbközépnek.

„Lázár János mindig is aktívan részt vett az ilyenfajta politikai eseményeken, és hangsúlyt fektetett arra, hogy látható legyen, amit csinál.” Szerinte Lázárt a politikai ösztöne vezeti a gyűlések megtartására, más nem költ ennyit ezek hirdetésére.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!