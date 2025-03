Magyar Pétert is kötelezné vagyonnyilatkozat-tételre a kormánypárti törvényjavaslat

Hatalmas öngólt lőtt Magyar Péter március 15-ei beszédében. Orbán Viktor megadta a híveinek, amit kívántak – még ha ez veszélyes útra is viszi az országot.

Kapcsolódó cikk Politikai öngyilkosságot követett el Magyar Péter? – Klasszis Podcast Hatalmas öngólt lőtt Magyar Péter március 15-ei beszédében. Orbán Viktor megadta a híveinek, amit kívántak – még ha ez veszélyes útra is viszi az országot.

A javaslat arra is kitér, hogy a képviselők családtagjainak vagyonnyilatkozatait is fel kellene tölteni a Nemzeti Választási Iroda honlapjára. Ezek a nyilatkozatok azonban nem lennének nyilvánosak, csak a Nemzeti Választási Bizottság tekinthetné meg őket, amennyiben az érintett EP-képviselő vagyonnyilatkozata miatt eljárás indulna.

A dokumentumot az európai parlamenti választásokat követően az Európai Parlament első plenáris ülésének végéig kellene benyújtani, vagy – ha a képviselő munkáját később kezdi meg – a mandátuma igazolását követő 30 napon belül. Ezt követően évente, illetve a megbízatás megszűnése után is nyilatkozni kellene.

A javaslat szerint az EP-képviselőknek is nyilvánosságra kellene hozniuk vagyonukat.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!