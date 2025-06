Magyar Pétert önkéntesei cáfolják

Súlyos adatszivárgás történt: az internetre került egy több mint ötszáz fő adatait tartalmazó önkéntes-adatbázis, amely elérhetőségeken kívül politikai múltat, kampánytapasztalatot, néhol személyes megjegyzéseket is tartalmaz, egyes esetekben a szexuális életre utaló adatokat is. Az Átlátszóhoz is eljutott fájlban szereplő információk a portál által ellenőrzött esetekben valósnak bizonyultak,

az érintettek önkéntes szerződést kötöttek a Tisza Párttal.

Az ügyről Magyar Péter a Facebookon nyilatkozott, azt állítva: „a sajtóhoz most kiszivárogtatott lista egy előre megtervezett akció eredménye, amelyben önkéntesekről gyűjtöttek össze adatokat orosz módszerekkel”. Azt írta, a Discord-szerver, ahol a gyűjtés zajlott, „önkéntes szerveződésként jött létre, sem formális, sem informális kapcsolatban nem áll a TISZA-val”, és hozzátette: „részünkről semmilyen felhatalmazás vagy kérés nem történt adatgyűjtésre”.

A listában nemcsak alapadatok – például nevek, telefonszámok, e-mail-címek – szerepelnek, hanem számos további információ is: rögzítették azt is, hogy az illető rendelkezik-e online kampánytapasztalattal, van-e álprofilja a Facebookon, korábban milyen politikai tevékenységet végzett, illetve milyen benyomásokat keltett az interjúztatóban.

A „megjegyzés” rovatban többek között olyan személyes jellemzések is olvashatók, mint például: „picit furának tűnik, de nagyon érzékeny lelkű, segítőkész, odaadó. Több önkéntes munkát vállalt civil szervezeteknél” vagy „elkötelezett, egyéni vállalkozó, család Fideszes”. Egy másik esetben ez szerepel: „előzőleg a Fidesz kampányában segített, admin volt a helyi polgármesternél 2019-ben. Lendületes, határozott, technikailag rendben van. XY szigetében van, megyei koordinátornak is alkalmas, nagyon jó hangulatú interjú volt”. A neveket az Átlátszó nem hozta nyilvánosságra.

Az Átlátszónak nyilatkozó önkéntesek többsége megerősítette, hogy a Tisza Párttal kötöttek önkéntes szerződést, amelyet online intéztek. Többen elmondták, hogy az interjúkat olyan személyek készítették, akik csak a keresztnevüket használták, és ezek a nevek megegyeztek azokkal, amelyek a kiszivárgott adatbázisban az interjúztatóként szerepelnek.

Volt, aki azt mondta: „Ki kellett töltenem egy GDPR-nyilatkozatot, de nem tudom pontosan, ki az adatkezelő.” Többen jelezték, hogy nem kaptak értesítést az adatszivárgásról. „Nem kaptunk tájékoztatást, hogy mi történt” – mondta egyikük.