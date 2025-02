Magyar polip: gázmaffia tüntetett el milliárdokat

A NAV hetven helyszínen tartott akciót, bizonyítékokat foglalt le, és hét embert hallgatott ki gyanúsítottként. A letartóztatottak között két magyar állampolgár is van, egyikük egy vidéki energiapiaci vállalkozás vezetője, akinek cégét tavaly októberben végrehajtás alá vonták. A NAV közleménye szerint a hálózat nemcsak földgázzal, hanem elektronikai termékekkel is fiktív kereskedelmet folytatott. Az ügyben a nyomozás tovább folyik.

A rendszer úgy működött, hogy a földgázt külföldi cégek hozták be, majd magyar vállalatoknak – például a Strada Energia Kft.-nek, a Hetzig Trade Kft.-nek, a Wiggle Pump Kft.-nek és a Waves Hungary Kft.-nek – értékesítették. Ezek a cégek papíron továbbszámlázták a gázt, de az áfát nem fizették be. Az így mesterségesen olcsón tartott földgáz végül valós piaci szereplőkhöz került, akik azt már áfával növelt áron értékesítették a fogyasztóknak – az áfát azonban a láncolat köztes szereplői eltüntették.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint egy „száz feletti cégből álló láncolat” működött Magyarországon, amelynek célja az volt, hogy az Európai Unióból érkező földgáz áfáját elcsalja. Az ügyben két embert letartóztattak, a kár elérheti a 20-30 milliárd forintot. A 444.hu mutatta be, hogy a láncolat hogyan működött.

