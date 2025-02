Pénz áll a házhoz? Rákaptak a megtakarításra a politikusnők

A Klasszis Média évek óta elemzi a parlamenti képviselőnők vagyoni helyzetét, így a 2023-as év után a 2024-es vagyonnyilatkozatokat is megvizsgáltuk. Az év végén 30 női képviselő foglalt helyet az Országgyűlésben. Az előző évhez képest változás, hogy Varga Judit már nem szerepel a fideszes padsorokban, míg a listán egy új név is megjelent.

Milyen volt a 2024-es év?

A képviselőnők körében továbbra sem jellemző az aktív üzleti szerepvállalás, mindössze néhányuk rendelkezik céges érdekeltséggel.

A 2023-ban elindult tendencia folytatódott: egyre többen fordultak megtakarítások és befektetések felé, legyen szó állampapírokról, kötvényekről vagy más pénzügyi eszközökről. E téren általában jól is teljesítenek, alig akad olyan képviselőnő, akinek a befektetett vagyona csökkent volna az előző évhez képest.

Az adósságok törlesztése is előrehaladott, ugyanakkor továbbra sem jellemző, hogy befektetési céllal vásárolnának ingatlanokat. A legtöbb képviselőnő vagyonnyilatkozatában egy vagy több lakás, illetve családi ház szerepel tulajdonként vagy társtulajdonként. Akik jelentősebb ingatlanvagyonnal rendelkeznek, jellemzően öröklés útján jutottak hozzá.

30 nő ül a képviselői padsorokban

Bakos Bernadett

Az LMP-s képviselőnő vagyonnyilatkozata a korábbi években nem tartalmazott ingatlant, ehhez képest 2024-ben viszont lakásvásárlásra adta a fejét: Budapest X. kerületében vett egy 62 négyzetméteres lakást. Más ingatlanja és nagyobb értékű ingóságról nem számolt be, megtakarításait viszont tovább gyűjtögette:

Bakos Bernadett megtakarításai

A politikus bankszámláján az évzáráskor 1,51 millió forint pihent, de a dokumentumból az is kiderült, hogy az ingatlanvásárláshoz hitelt vett fel, amelyből még 41,6 millió forintot kell visszafizetnie az OTP felé.

Bartos Mónika

A korábbi „a 9. és 11. évfolyamos tanulók célnyelvi országba történő tanulmányútjai előkészítésével és koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős” miniszteri biztos vagyonnyilatkozatában továbbra is szerepelt több ingatlan.

Az ötödik feltüntetett ingatlant egy 54 négyzetméteres, szintén XIV. kerületi lakás jelentette, amelyet még 2023 decemberében vásárolt valakivel közösen. Bartos készpénzállománya erősen ingadozik, míg 2022-ben 12 millió forintról vallott, 2023-ban már csak 500 ezerről, 2024-ben viszont ismét nagyjából 3 millió forintra emelkedett az otthon tartott készpénzének összege.

A fideszes képviselő továbbra is egyedüli tulajdonosa a 2011-ben alapított, beszámolóját a 2022-es évre még nem leadó Bavamona Nonprofit Kft-nek. Az évek óta inaktívnak tűnő vállalkozás főtevékenysége az Opten szerint „egyéb sporttevékenység” volt, és a korábbi évekhez képest fejlemény, hogy 2024. december 6-án kényszertörlés alá került, így a politikus hamarosan elbúcsúzik céges érdekeltségétől.

Cseh Katalin

A Momentum politikusa egy VIII. kerületi kislakás tulajdonosa, amelyet 2015-ben vásárolt, és ezen kívül nem rendelkezik más ingatlanérdekeltséggel. Autója egy 2021-es Volkswagen Golf, nagyobb értékű ingóságokat nem tüntetett fel vagyonnyilatkozatában.

Bankszámláin jelentős összeget tart:

egy bankszámlán 158 ezer forintot,

egy devizaszámlán 95 ezer eurót (38,7 millió forint),

egy másik számlán pedig 24 ezer eurót (9,79 millió forint).

A képviselő nyilatkozatában ingatlanbérbeadásból származó jövedelmet is feltüntetett, ami arra utal, hogy a tulajdonában lévő lakást kiadja.

Csöbör Katalin

A kulturális és a külügyi bizottság fideszes tagja továbbra is három ingatlanban érdekelt vagyonnyilatkozata szerint, Alsózsolcán egy 2160 négyzetméteres gyümölcsös tulajdonosa, szintén ugyanitt pedig egy 714 négyzetméteres telken álló 80 négyzetméteres ház tulajdonjogán is osztozik. Miskolcon egy 2018-ban vásárolt ház tulajdonosa, a telek alapterülete 626 négyzetméter, míg az épületé 160 négyzetméter. Újdonság az előző évekhez képest, hogy korábbi 2015-ben vásárolt Skodáját lecserélte, 2024-ben vásárolt egy újabb Skodát, igaz, a pontos modellt nem árulta el.

A politikus továbbra is elégedett lehet azzal a partnerrel, akinek kölcsönadott egy nagyobb összeget, ugyanis vagyonnyilatkozatában évről évre csökken a más szerződés alapján fennálló követelése: míg 2022-ben 17 millió forinttal, 2023-ban 15 millió forinttal tartozott neki valaki, 2024-ben pedig 13,5 millió forintra csökkent ez az összeg.

Banki hitelének visszafizetésével is jól halad, míg 2023-ban tartozása 24 millió forintra rúgott, 2024-ben ez már mindössze 15,71 millió forint volt.

Czunyiné Bertalan Judit

A volt államtitkár 2018-ban örökölt több mint tíz ingatlant Bokod közigazgatási területén (ezek főleg szántók, legelők, kertek), amelyek továbbra is megvannak, valamint 2021 óta társtulajdonosa egy bokodi családi háznak is, az épület egy 1828 négyzetméteres telken áll. A fideszes politikus 2023-ban vásárolt egy Budapest VIII. kerületében található, 52 négyzetméteres lakást is.

Autója egy 2020-ban lízingelt Mercedes GLC, más nagyobb értékű ingóságról nem számolt be, van viszont egy 25 millió forintos lakáshitele, ez feltehetően a 2023-as ingatlanvásárlásához köthető.

Dunai Mónika

A fideszes politikusnő vagyonnyilatkozatában ezúttal is egy XVII. kerületi, 1726 négyzetméteres telken álló, 100 négyzetméteres családi ház szerepelt, amelynek a képviselő negyed részben tulajdonosa – ezt 2022-ben örökölte.

Megvan még a 2023-ban vásárolt Kia Ceed autója is, nagyobb értékű ingósága nincsen, készpénzben viszont 300 ezer forintot tartott. Bankszámláján 8,5 millió forint volt az évzáráskor, ez jelentős növekedés a 2023-as nyilatkozott 3,64 millió forinthoz képest.

Dúró Dóra

Az Országgyűlés alelnöki tisztségét betöltő politikus, aki egyben a Mi Hazánk frakcióvezető-helyettese is, továbbra is társtulajdonosa a 154 négyzetméteres budaörsi családi háznak, amely egy 566 négyzetméteres telken fekszik. Az ingatlant 2012-ben vásárolták, Dúró Dóra azóta is résztulajdonos. Autóval továbbra sem rendelkezik.

Megtakarításai 2024-ben tovább növekedtek: Magyar Állampapírban már 46 millió forintot tartott, szemben az egy évvel korábbi 34 millió forinttal. Bankszámláján ugyanakkor az előző évhez képest megfeleződött az összeg, így ott 2 millió forint szerepel. Készpénztartalékot, adósságot vagy kintlévőséget nem tüntetett fel.

Dúró Dóra minden évben feltünteti vagyonnyilatkozatában férjével, Novák Előddel közös, nagyjából kétezer kötetes házikönyvtárát, valamint egy Horthy-szobrot is. Bár nem kizárható, hogy otthonában is rendelkezik egy ilyen emléktárggyal, feltételezhetőbb, hogy arról a darabról van szó, amely a parlamenti dolgozószobájában áll.

Vagyonnyilatkozatában végül közlésre érdemesnek találta azt is, hogy kizárólag magyar állampolgársága van.

Ferencz Orsolya

A Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa 2023 júliusában, Bajkai István halála után ült be az Országgyűlésbe. Ingatlanérdekeltségei közt továbbra is szerepel:

egy VIII. kerületi, 36 négyzetméteres lakás, amelyet ajándékba kapott,

egy VIII. kerületi, 127 négyzetméteres lakás, amelyet szintén ajándékba kapott,

egy VIII. kerületi, 45 négyzetméteres lakás, amelynek társtulajdonosa,

egy szintén VIII. kerületi, 19 négyzetméteres minilakás, amelynek szintén társtulajdonosa.

Vagyonnyilatkozatában három szaknyéri ingatlan is szerepel, egy 100 és egy 25 négyzetméteres üdülő, amelyeket ajándékba kapott, valamint egy pince, amelyet társtulajdonosként vásárolt meg.

Továbbra is megtartotta autóját, egy 2013-ban vett Nissan Qashqait, más nagyobb értékű ingóságról viszont nem számolt be. Megtakarításai szépen gyülekeznek, állampapírokban és takarékbetét-számlán összesen 35 millió forintot tartott, és van egy 2,1 millió forint értékű biztosítása is. Kiemelkedő összegű készpénze nem volt, miniszteri biztosként és szakértőként azonban kapott díjazást 2024-ben is.

Földi Judit

A DK-s képviselő 2023-ban került be a parlamentbe, miután átvette az elhunyt Kordás László mandátumát. Földi Judit az Országgyűlés egyik leghosszabb nevű testületében foglal helyet, hiszen a Mezőgazdasági Bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság tagja.

Vagyonnyilatkozatában az előző évhez képest változás, hogy megvált 2022-ben vásárolt sárosdi házától, így ingatlanérdekeltségei között már csak egy 2019-ben vásárolt, 144 négyzetméteres székesfehérvári ház szerepel.

Autója vagy nagyobb értékű ingósága nincs, azonban megtakarításokkal rendelkezik. K&H-s biztosítási szerződésben 1,68 millió forintot halmozott fel, az Erste lakástakarékban pedig 2,06 millió forintot tüntetett fel. 2024-ben nyugdíjcélú megtakarítást is indított, egyelőre 80 ezer forintos kezdőösszeggel.

A politikusnők körében szokatlan módon Földi Judit három vállalkozásban is érdekelt:

A Földió Kft. tulajdonosa és vezető tisztségviselője. A tanácsadócégnek tűnő vállalkozás inaktív, és nem termel bevételt.

Az Olajkút Fehérvár Kft. vezető tisztségviselője. A főként ingatlankiadással foglalkozó cég évente 40–60 millió forint közötti profitot termel, árbevétele 110–130 millió forint körül alakul.

A Pátka Nafta Kereskedelmi Kft. tulajdonosa és vezető tisztségviselője. Az üzemanyag-kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozás a 2019-es üzleti év óta nem hoz bevételt, így inaktívnak tűnik.

Gurmai Zita

Az MSZP politikusa ingatlanérdekeltségei közt négy lakást tüntetett fel:

egy 56 négyzetméteres budapesti lakás (ebben társtulajdonos), amelyet örökölt

egy 103 négyzetméteres II. kerületi lakás, amelyet vásárolt

egy 53 négyzetméteres tatabányai lakás, amelyet vásárolt,

valamint egy 97 négyzetméteres brüsszeli lakás, amelyet feltehetően még EP-képviselőként használt.

Változás az előző évhez képest, hogy az ekkori vagyonnyilatkozatában még szerepelt egy VII. kerületi lakás is, ennek a 2024-es nyilatkozatban azonban már nincsen nyoma. A képviselő továbbra is 2020-ban beszerzett Volkswagen T-Cross autójával közlekedik, más nagyobb értékű ingóságról ezúttal nem számolt be. Gurmai Zita a leglelkesebben megtakarító képviselőnők közé tartozik, portfóliójával pedig nagyon részletesen el is számolt:

Gurmai Zita évek óta lelkesen használja a pénzét

Gy. Németh Erzsébet

A politikus vagyonnyilatkozatában továbbra is két ingatlan szerepel, egyrészt egy 1584 négyzetméteres szántó társtulajdonosa Lovasberényben, másrészt Balatonakaliban vásárlás és öröklés során hozzájutott egy 264 négyzetméteres üdülőtelekhez, amelyen egy 40 négyzetméteres üdülőház áll.

Nagy értékű ingóságai közt egy 2022-ben lízingelt Toyota CHR-t tüntetett fel, míg bankszámláján a nyilatkozat benyújtásakor 5,5 millió forintot tartott (ez érezhetően több mint az egy évvel korábban jelzett 3 millió forint), értékpapírban pedig 9 millió forintot helyezett el. Változás az előző évhez képest, hogy a Budapest Magánnyugdíjpénztárnál elhelyezett 8 millió forintja eltűnt a dokumentumból – annak fényében, hogy Gy. Németh már 63 éves, elképzelhető, hogy ezt felhasználta időközben.

Hegedüs Andrea

A mentelmi bizottság DK-s alelnöke a 2023-as évben is három ingatlanérdekeltségről számolt be, ezek a következők:

egy 637 négyzetméteres telken álló 102 négyzetméteres ház, amit 2008-ban örökölt;

egy 44 négyzetméteres társasházi lakás, amit 2022-ben vásárolt;

valamint egy 649 négyzetméteres építési telek, amit szintén 2008-ban örökölt.

Autója egy 2020-as Opel Corsa, emellett pedig 2 millió forint készpénzről is beszámolt; megtakarításai, adósságai viszont nincsenek.

Hegedüs Barbara

A korábbi veszprémi alpolgármester szintén új érkező a parlamentben, mindössze november 4-én tette le a képviselői esküt. A megyeszékhelyi illetőség az ingatlanjai közt is megjelenik:

egy 72 négyzetméteres veszprémi társasházi lakás társtulajdonosa 2019 óta;

valamint szintén a városban társtulajdonosa 2022 óta egy 593 négyzetméteres teleknek is.

Hegedüs autóvásárlással ünnepelte azt, hogy képviselő lett, ugyanis 2024 decemberében vette a vagyonnyilatkozatában szereplő Volkswagen Arteon-t.

Több megtakarítással is rendelkezik, kötvényekben 10 millió forintot tart, míg takarékbetétekben 8,29 millió forintot (ezt 414-es euróárfolyammal számolta át, tehát feltehetőleg euróban takarít meg, amelynek összege nagyjából 20 ezer euró). Rendelkezik 5 millió forintnyi készpénzzel is, egy forintszámlán 12 millió forintot tartott, míg euróalapú számláján átszámítva 4,56 millió forint (nagyjából 11 ezer euró) pihent.

A képviselőnőnek adósságai is akadtak, ugyanis van egy 12,5 millió forintos banki hitele, valamint 10 millió forinttal adós egy magánszemély felé is.

Hornung Ágnes

A korábbi államtitkár 2023 decemberében ült be az Országgyűlésbe, az elhunyt Turi-Kovács Béla mandátumát vette át. Vagyonnyilatkozatában egy ingatlant tüntetett fel, ez egy XIII. kerületi 50 négyzetméteres lakás, amelyet még 2000-ben vásárolt. Autója, nagyobb értékű ingósága nincsen. Megtakarításait több más képviselőnőhöz hasonlóan ő is állampapírokban helyezte el, ezek eloszlása:

Bónusz Magyar Állampapír – 3 millió forint

Prémium Magyar Állampapír – 18 millió forint

Bankszámláján a nyilatkozat leadásakor 30 millió forintot tartott, ezzel több mint megháromszorozta a 2023-ban feltüntetett 9,8 millió forintot. Adósságai közt pedig 40 millió forint hitel szerepel, valamint 10 millió forint értékben a babavárót is felvette.

Illés Boglárka

A fideszes képviselőnő ingatlanérdekeltségei közt továbbra is ugyanaz a két ingatlan szerepelt:

egy XIII. kerületi, 54+6 négyzetméteres lakást 2011-ben vásárolt;

míg egy mátészalkai 704 négyzetméteres telket, amelyen egy családi ház, garázs, üzlethelyiség és műhely is áll, 2001-ben kapott ajándékba, társtulajdonosként.

A politikus megszabadult 2023-ban vásárolt Renault Kadjar modelljétől, így ingóságai közt ezúttal nem szerepelt autó. Megtakarításai közt feltűnt 25,1 millió forint állampapírban, míg adósságai közt egy 37,4 millió forintos hitel szerepelt. 2023-ban még köztartozása volt: megfizetendő adóként és illetékként 962 ezer forinttal tartozott az államnak, ezt azonban 2024-re már kiegyenlítette.

Illés Boglárka továbbra is társtulajdonos az Illés Autóház Kft.ben, a mátészalkai autókereskedő vállalkozás a 2023-as évet 2,6 milliós árbevétel mellett 1,25 millió forintos mínusszal zárta.

Juhász Hajnalka

A korábban miniszteri biztosként is dolgozó KDNP-s képviselő három ingatlanban érdekelt társtulajdonosként:

egy II. kerületi 111 négyzetméter alapterületű lakásban,

egy 67 négyzetméteres bükkszentkereszti üdülőben,

valamint egy XI. kerületi, 68 négyzetméteres lakóház fele is az övé.

Autója, más nagy értékű ingósága, megtakarítása nincsen, továbbra is 2 millió forintot tart készpénzben. Adósságai közt feltüntetett egy 2,6 millió forintos tartozást a Fundamentával szemben, valamint egy 5,5 millió forintos személyi kölcsönt, amelyet az OTP-nek kell majd visszafizetnie – a törlesztéssel mindkét esetben haladt az egy évvel korábbi szinthez képest.

Kállai Mária

A fideszes politikusnő továbbra is büszke tulajdonosa egy 2015-ben vásárolt 54 négyzetméteres fonyódi lakásnak, nagyobb értékű ingóságát pedig 2023-ban beszerzett Honda HRV autója jelentette.

Megtakarításai gyarapodtak az előző évhez képest, Bónusz Magyar Állampapírban 22,06 millió forintot tartott, míg más állampapírokban és kötvényekben további 15,05 millió forintot – egy évvel korábban befektetései még csak 31 millió forint körül voltak. Tartozását szinte teljesen megfizette, mindössze 560 ezret kell törlesztenie egy meg nem nevezett hitelintézet felé.

Kálmán Olga

Az egykori műsorvezető továbbra is saját építtetésű otthonában él: a II. kerületi, 250 négyzetméteres ház egy 869 négyzetméteres telken áll, amelynek 9/10 tulajdoni hányada Kálmán Olga nevén van. Nagyobb értékű ingóságai között ismét feltüntette 2012-ben vásárolt Volkswagenjét.

A DK-s politikus továbbra is jelentős megtakarítással rendelkezik. Vagyonnyilatkozata szerint állampapírokban 20 millió forintot, egy befektetési alapban 30 millió forintot helyezett el, emellett 15 millió forintot készpénzben tart. Forintszámláján körülbelül 1 millió forint, míg egy devizaszámlán – 411 forintos euróárfolyammal számolva – 9,1 millió forintnak megfelelő összeg (22,2 ezer euró) szerepel. Adósságai és kintlévőségei nincsenek.

Koncz Zsófia

A Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára 2015-ben vásárolt egy 76 négyzetméteres lakást a XI. kerületben, ez az egyetlen ingatlanja. Autója továbbra sincsen, viszont 2020 novemberében egy Suzuki motort örökölt, amelyet a 2024-es nyilatkozatban is feltüntetett. Koncz Zsófia édesapja, a Fidesz Borsod-Abaúj-Zemplén megyei képviselője, Koncz Ferenc 2020-ban vesztette életét egy közlekedési balesetben.

A politikusnak adóssága nincsen, 20 millió forintot értékpapírokban helyezett el, míg bankszámláján 4 millió forintot tart.

Kunhalmi Ágnes

Az MSZP politikusnője évek óta résztulajdonosa egy XIII. kerületi, 57 négyzetméteres lakásnak. 2023-ban öröklés révén további négy ingatlanérdekeltség került a vagyonnyilatkozatába, amelyekben rész- és társtulajdonos:

kiskunmajsai 6271 négyzetméteres gyümölcsös,

kiskunmajsai 6273 négyzetméteres gyümölcsös,

kiskunmajsai 4474 négyzetméteres szántó,

kiskunmajsai 817 négyzetméteres kivett lakóház, udvar.

2018-ban vásárolt Opel Astra autóját továbbra is megtartotta. Megtakarításai lényegében változatlanok: nagyjából 700 ezer forintnyi összeget helyezett el különböző OTP befektetési jegyekben. Devizaszámláján 3,4 millió forintnak megfelelő összeg szerepel, ami emelkedett az előző évi bevalláshoz képest, míg forintszámláján valamivel több mint 15,08 millió forintot tartott. Adóssága és kintlévősége nincs.

Mátrai Márta

Az Országgyűlés fideszes háznagyának továbbra is megvan 230 négyzetméteres kaposvári családi háza, amelyet még 2003-ban vásárolt, emellett társtulajdonosa egy balatonfenyvesi üdülőnek, amelyet még 1974-ben vettek meg. Autója, nagy értékű ingósága nincsen, bankszámláján 3,94 millió forintot tart, emellett pedig lelkesen megtakarít:

Az Országgyűlés háznagya is befektet

Molnár Ágnes

A gazdasági bizottság fideszes alelnöke egy 1996-ban vásárolt, szegedi 54 négyzetméteres lakás tulajdonosa továbbra is. Nagy értékű ingóságként nyilatkozatában egy 2019-ben lízingelt Mercedes GLC szerepel, amelyet 2024-ben sikeresen meg is vásárolt. Készpénzállománya növekedett, már 8,5 millió forintot kezelt így, míg bankszámlája 14 milliósra duzzadt a korábbi 8 millió forintról.

Orosz Anna

A Momentum képviselője részben vásárolt, részben ajándékba kapott egy XI. kerületi, 69 négyzetméteres lakást 2020-ban van, autója és nagyobb értékű ingósága viszont nincsen. A képviselő az előző évekhez képest elkezdett megtakarítani, portfólióját a következőképpen osztotta meg:

Orosz Anna megtakarításai is szépen alakulnak

Bankszámláján 1,7 millió forintot helyezett el, egy hitelintézettel szembeni 18,5 milliós korábbi tartozása pedig teljesen eltűnt 2024-re – feltehetőleg visszafizette azt. Egy magánszemélynek továbbra is tartozik, a korábban 12 millió forintos összeg egy év alatt 10,6 millió forintra apadt.

Sebők Éva

A Momentum politikusa 2024-ben is hét ingatlanérdekeltségről számolt be, ezek többségét 2017-ben örökölte:

Orosháza, 60 négyzetméteres lakás,

Tótkomlós, 9142 négyzetméteres szántó,

Tótkomlós, 55 hektáros szántó (résztulajdonos),

Tótkomlós, 1986 négyzetméteres erdő (résztulajdonos),

Tótkomlós, 3 hektáros erdő (résztulajdonos),

Tótkomlós, 51 hektáros szántó és legelő (résztulajdonos).

2021 óta pedig kisebbségi tulajdonosa egy adásvétellel szerzett kecskeméti 55 négyzetméteres lakásnak is.

A politikusnak nagyobb értékű ingósága, komoly összegű készpénze, bankszámlaletétje nincsen és követelése sem áll fent, és 1,8 millió forintos korábbi adósságát is visszafizette. Arról beszámolt, hogy egy nyugdíjpénztárban 1,43 millió forintot gyűjtött össze.

Selmeczi Gabriella

A népjóléti bizottság fideszes tagja továbbra is társtulajdonos egy törökbálinti családi házban, amely egy 1347 négyzetméteres telken fekszik. Vagyonnyilatkozatában az ingatlant meglehetősen részletesen feltüntette: a ház pincéje 126, garázsa 35, földszintje 221,9, míg emelete 63,7 négyzetméteres.

Emellett 1993-ban megajándékozták egy 861 négyzetméteres budaörsi raktárral és üzlethelyiséggel, amelynek továbbra is egyedüli tulajdonosa. Az ingatlan bérbeadásából havonta bruttó 200 és 500 ezer forint közötti jövedelme származik.

A politikusnőnek határértéket elérő készpénze nincs, adóssággal és kintlévőségekkel sem rendelkezik. 2023-ban 8,2 millió forint értékben vásárolt aranyat, amelyet 2024-re 11,7 millió forintra gyarapított. Bankszámláján 14 millió forintot tartott, miközben 2023-ban a letét még nem érte el a nyilatkozatköteles szintet.

Szabó Rebeka

A Párbeszéd politikusának továbbra is megvan XIV. kerületi, 80 négyzetméteres lakása, amelyben kisebbségi tulajdonos, valamint egy Opel Corsa, amelyet 2017-ben vásárolt.

Állampapírban 10 millió forintot helyezett el megtakarításként, emellett az év végén 1 millió forint készpénzzel is rendelkezett. 2024-ben hitelt vett fel, így vagyonnyilatkozatában újonnan megjelent egy 30 millió forintos tartozás egy hitelintézettel szemben.

Szabó Tímea

A Párbeszéd frakcióvezető-helyettese továbbra is tulajdonosa egy III. kerületi, 72 négyzetméteres lakásnak, valamint társtulajdonosa ugyanott egy 86 négyzetméteres lakásnak. Autóval vagy nagyobb értékű ingósággal nem rendelkezik, állampapírban viszont 7 millió forintot tart, valamint 2,5 millió forint készpénzt is feltüntetett vagyonnyilatkozatában.

Banki adóssága az előző évhez képest csökkent, jelenleg 4,3 millió forint, így a törlesztéssel halad. Emellett egy magánszemélynek is tartozik 5 millió forinttal.

Szabó Tünde

Az olimpiai érmes ex-úszó, korábban sportért felelős államtitkár, jelenleg az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos ingatlanérdekeltségei nem változtak. Kisebbségi tulajdonos egy 825 négyzetméteres telken fekvő, 177 négyzetméteres családi házban, valamint 2001 óta haszonélvezői joga van egy 52 négyzetméteres nyíregyházi lakásra. Ezen kívül tulajdonosa egy irodaként használt, 44 négyzetméteres II. kerületi lakásnak, illetve 2023 óta haszonélvezeti joga van egy II. kerületi, üzlethelyiségként használt, 65 négyzetméteres lakásban.

Autója, nagyobb értékű ingósága, megtakarítása, adóssága vagy követelése nincs. Bankszámláján 24,2 millió forintot tartott. Vagyonnyilatkozatában szerepel, hogy olimpiai életjáradékot kap, amely havi 200 és 500 ezer forint között mozog az 1992-es barcelonai olimpián szerzett ezüstérme után. Ezen felül a Testnevelési Egyetemen is oktat, hasonló díjazásért.

Vadai Ágnes

A DK frakcióvezető-helyettese továbbra is tulajdonosa a 2015-ben vásárolt XIII. kerületi, 77 négyzetméteres lakásnak. Bár autója nincs, nagyobb értékű ingóságokat feltüntetett: 2006-ban festményeket és egy Herendi-porcelánkészletet kapott ajándékba, amelyeket idén is szerepeltetett vagyonnyilatkozatában.

Bankszámláján az év végén 11,7 millió forintot tartott, emellett egy magánszemély 62 millió forinttal tartozik neki, miközben ő maga is adós egy másik személy felé 10 millió forinttal. Nyugdíjpénztárában eddig több mint 23 millió forintot halmozott fel.

Vitályos Eszter

A kormányszóvivőnek továbbra sincs ingatlana, ahogy az előző években sem volt. Nagyobb értékű ingóságként egy 2006-ban vásárolt Suzuki Wagon R+ autót jelölt meg. Megtakarításai között 7,3 millió forintot tart takarékbetétben, miközben egy hitelintézet felé 4,26 millió forintos tartozása van.