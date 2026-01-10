Magyarország legjobban fizető top 10 szakmája

Az elmúlt öt évben az orvosok bére nőtt a legnagyobb mértékben a hazai szakmák közül, politikusnak lenni pedig közel sem a legjobban fizető „foglalkozás” volt Magyarországon a vizsgált időszakban, ha pusztán a fizetési adatokat nézzük – derült ki a HVG összesítéséből.

A portál annak járt utána, hogy az elmúlt években mely foglalkozások biztosították és biztosítják átlagosan a legmagasabb bért a hivatalos adatok szerint. A vizsgált időszak 2019-től 2024-ig terjed, a tavalyi béradatok megismerésére még várni kell.

A top 10 így alakult a HVG listája szerint:

Légiforgalmi irányító – bruttó 3 421 980 forint forint

Légijármű-vezető, hajózómérnök – 3 135 069 forint

Törvényhozó, miniszter, államtitkár – 2 263 869 forint

Szakorvos – 2 092 133 forint

Pénzintézeti tevékenységet folytató egység vezetője – 2 074 613 forint

Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője – 1 825 697 forint

Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője – 1 771 845 forint

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker – 1 740 793 forint

Személyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetője – 1 717 950 forint

Vállalati stratégiatervezési egység vezetője – 1 699 765 forint.

A portál gyűjtéséből kiderül az is, hogy a vizsgált időszakban az általános orvosok fizetése nőtt a legnagyobb arányban, 227 százalékkal, tőlük éppen csak lemaradva jön a légijármű-vezető, hajózómérnök kategória 224 százalékkal. A dobogóra ebben az összevetésben még a fogorvosok fértek fel 199 százalékos bérnövekedéssel.