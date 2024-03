Magyar Péter téved? Hadházy Ákos súlyos üzenetet küldött

A NER választáson legyőzhető, elkezdjük szervezni a politikai erőt, ami végül lebontja

– ahogy arról mi is beszámoltunk, Magyar Péter a napokban ezt a kijelentést tette, március 15-re pedig zászlóbontó rendezvényt hirdetett meg, amelyre a magyar sajtót is nagy számban meginvitálták. De mit gondol Hadházy Ákos Varga Judit volt férjének politikai szárnybontogatásáról? Elárulta.

Kapcsolódó cikk "Ez a rendszer leváltható" - mondja Magyar Péter Interjút adott Magyar Péter, melyben a közeljövő terveiről beszélt.

A független országgyűlési képviselő Facebook-oldalán reagált Magyar Péter fentebb idézett kijelentésére, mint írta:

sajnos az állítás egy súlyos tévedés, ami egyben nagyon káros is. Ezt akkor is helyre kell tenni, ha a Diákhitel Központ korábbi vezetője az utóbbi időben sok olyan dologról is beszél, amit sokan, régóta tudunk.

Eszmefuttatását azzal folytatta, hogy jelenleg két legfontosabb kérdést kell feltenni: vannak-e valódi Magyarországon, és azokon legyőzhető-e a Fidesz? Hozzátette, olyan kérdések ezek, amelyeket egy felelős politikusnak minden nap fel kellene tennie, helyes választ kell adnia rájuk és a szerint dolgoznia.

Hadházy Ákos azért sok sikert is kivánt Magyar Péternek.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Kiemelte, erre a két kérdésre az ellenzéki pártok többsége szemrebbenés nélkül „igent” hazudik, ami a rendszer fenntartásának egyik fontos záloga. Hadházy Ákos szerint ugyanakkor

a két kérdésre azonban csak egyetlen helyes válasz van: a magyarországi választások nem tisztességesek és nem valódi választások, emiatt választáson szinte lehetetlen legyőzni a Fideszt. a „szinte” szó fontos a Fidesznek, mert amíg a látszata megvan a vereségének, a tömegek négy évig nyugton vannak. Amíg a nép elhiszi, hogy négyévente csak azért veszít az ellenzék, mert nem Dobrev Klára, Donáth Anna vagy éppen Magyar Péter a miniszterelnök-jelölt, addig hajlandó megint várni pár évet, a következő ön- -vagy pártjelölt Messiás eljöveteléig. Ez nagyon is jó, sőt, valójában létszükséglet a Fidesznek. Nekik mindennél fontosabb a demokrácia látszatának a fenntartása, az irányított választásokon szerzett, hamis legitimáció felmutatása. És ez így is marad mindaddig, amíg nem a valódi választások feltételeit akarjuk kikényszeríteni, csak statisztálunk az áldemokrácia színházában.

Van, amiben egyetért

Hadházy Ákos ugyanakkor posztjában kiemelte, hogy Magyar Péter sok olyan dologról is beszél, amit sokan tudnak és igaz is. Hangsúlyozta, abban is egyetért, hogy az ellenzéket meg kell szervezni, és ő maga is dolgozik ezen, komoly emberekkel együtt. Ehhez új, hiteles arcokra és még inkább cselekedni kész emberek hálózatára is szükség van.

A Fidesztől nem fog helyeket elvenni Magyar Péter?

Az elmúlt 14 évben sok, többé-kevésbé hiteles ember tűzött le zászlót és kiáltotta, hogy „utánam!” – többé vagy kevésbé sikeresen – folytatta a független képviselő. Hozzátette:

a Diákhitel Központ korábbi vezetője jó időzítéssel tette ezt, és ha a maradék független sajtó továbbra is segíti a rá irányuló figyelem fenntartását, a következő – ismét nem valódi – választáson elhódíthat néhány brüsszeli mandátumot. Persze nem a Fidesztől, hanem más ellenzéki pártoktól.

Hadházy végül hozzátette, a lényeg nem változik, ugyanis véleménye szerint alapvetően rossz a sorrend, amellyel próbálkoznak,

nem új és nem helyes stratégia az, amelyik először a választás megnyerését, aztán a demokrácia visszaállítását ígéri. Sajnos ez csak fordítva működik.

Végül kiemelte, Magyar Péternek mindenesetre – ahogy a korábbi próbálkozóknak is – sok sikert kíván, a szándékában – ahogyan a korábbi próbálkozók többségénél – nincsen oka kételkedni.

Hadházy Ákos bejegyzését itt tudja elolvasni: