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Közélet Atomenergia Energiatakarékosság Paks Magyar Péter Paksi Atomerőmű

Majd fél paksnyi áramtermelést spóroltak meg a magyarok

mfor.hu

Magyar Péter miniszterelnök rövid reggeli nyilatkozata szerint még nem kapcsolták le teljesen a Paksi Atomerőművet. A magyar cégek és a lakosság ugyanakkor a takarékosságnak köszönhetően 700 megawattnyi áramot spórolt meg.

Hétfőn és talán még kedden az utolsó, 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható a paksi atomerőműben – közölte a miniszterelnök hétfőn reggel a Facebookon közzétett videójában. Itt nézhető meg a teljes bejelentés.

Magyar Péter ezt nagyon jó hírnek nevezte, rámutatva: az egyik legnagyobb fogyasztási napon még elkerülhető – legalábbis ideiglenesen – a paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 megawatt áramtól.

„A vízszint várható további süllyedése miatt a paksi erőmű leállításának a lehetősége továbbra is fennáll, de mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig maximális biztonság mellett fenntartható legyen. A nukleáris biztonság teljes garantálása olyan alapelvárás, amelyből senki sem engedhet, mindig ez marad a legfontosabb” – hangsúlyozta a kormányfő.

Magyar Péter közölte azt is, hogy csak vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen.

A Védelmi Munkacsoport ülésén arra keresték a választ a szakemberekkel, hogy legalább minimálisan működtethető-e a Paksi Atomerőmű. Most egy erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét vizsgálják.

„Ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartásához egy ilyen művelethez bonyolult és összetett engedélyezés szükséges. Paksnál a vízállás minden korábbinál mélyebbre, mínusz 137 cm-re. Bár ez alatta van a lekapcsolási szintnek, de a kiemelendő hűtővíz mennyiségét is csökkenteni tudták a paksi szakemberek, ezért tud még működni az utolsó, bekapcsolt állapotban lévő reaktorblokk” – közölte Magyar Péter a részleteket.

A miniszterelnök elmondása szerint a szakemberek elérték, hogy az utolsó, 240 megawattot termelő blokk még ma, vagy talán holnap tud üzemelni. 

Beszélt arról is a miniszterelnök, hogy a legkritikusabb 5 nap most várható. A hőmérséklet emelkedni fog, és nem várható a Duna vízhozamát érdemben befolyásoló csapadék. Egyre nagyobb teher nehezedik emiatt az energia- és ivóvízrendszerre, az egészségügyi és szociális ellátásra, a közlekedésre illetve a mezőgazdaságra.

„Az előttünk lévő napok nagyon nehezek lesznek. Többszáz vállalat vállalta a termelése átalakítását, ezzel egy paksnyi blokk áramot megtakarítva a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. Jelenleg önkéntes együttműködést kérünk a nagy vállalatoktól, de szükség esetén kötelező fogyasztáscsökkentést fogunk elrendelni, és lekpcsolhatóak lesznek a nagy fogyasztók a hálózatról” – összegzett Magyar Péter miniszterenlnök.

Továbbra is spórolásra is kért mindenkit.

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