Majka már a visszavonulást tervezgeti

- válaszolta Majka, aki azt is elmondta, volt fesztivál, amely a meghívása miatt vesztette el állami támogatását, de leszögezte, egy előadónak bizony fel kell szólalnia politikai kérdésekben is.

„Ez eddig a legjobban kereső klipem. A költségvetése 4–4,5 millió forint volt, és a sokszorosát visszahozta. Arról nem is beszélve, mennyi koncertünk volt miatta – és persze mennyi nem lett”

Megkérdezték tőle azt is, mennyit keresett a hatalmas sikert – és hatalmas botrányt – hozó Csurran, cseppen című klipjével.

Majka, azaz Majoros Péter zenész a Forbes-nak adott interjújában többek között arról is beszélt, hogy mikorra tervezi a visszavonulását.

De arról is beszélt a rapper, hogy mennyit hozott a konyhára a Csurran, cseppen.

