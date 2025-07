Majka megszólalt: piaci alapon él, marad a fejbelövés!

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Tudom, hogy nehéz az olyan emberrel, akinek 25 éve van abban, hogy saját autonómiát alakítson ki. Időnként harcba kellett mennem érte, és megmarta a lelkem, de ha kiállok a színpadra, és együtt énekel velem a sok ezer ember, akkor mindig rájövök, hogy kérdés nélkül megérte. A továbbiakban hajlandó sem vagyok reagálni azokra a koholt vádakra, amik csak azt támasztják alá, hogy rettentően nagy szükség van a politikai klíma megváltoztatására ebben az országban. Fenntartom a jogot arra, hogy akkor és azt mondjak, amit akarok, a normalitás keretein belül. A normalitás pedig az, hogy egy színházi, színpadi vagy filmes cselekménybe nem szól bele a regnáló politikai elit. Ha ez eltűnik (márpedig úgy néz ki, a saját példámból kiindulva, hogy van erre esély), akkor egy olyan rendszer következik, amiben képtelen vagyok létezni. Nem harcosok klubjára van szükség, hanem vitákra, beszélgetésekre, álláspontok ütköztetésére. Minden demokráciának ez az alapja, amire lehet építeni. Végezetül pedig minden „kígyóvállú szarjancsit” várok szeretettel bárhol, ahol fellépek még a nyáron. Ahogy korábban is jeleztem már, az általam képviselt műfaj sajátossága, hogy kritizál, görbe tükröt tart, és ahogy eddig, ezután sem kívánok politikai oldalakhoz sorolni… Részémről az ügy lezárva. (Egyébként, ha valaki tudja, hol van az a pénz, amit Magyar vagy Brüsszel küldött, szóljon már. Elmegyek érte szívesen, és felajánlom valamelyik kórháznak, ahol a műtőben nincs klíma.)

– írja, hozzátéve, hogy tiszteli az országot, szereti a magyar embereket. Még fradista barátai is vannak, pedig aztán mindennek van határa.

Bár hízelgő is tudna lenni, hogy a külügyminiszter, a miniszterelnök, a közlekedési miniszter is érdemesnek talál arra, hogy egyáltalán szóba hozzon és velem példálózzon, de én azért erről a hírnévről szívesen lemondtam volna. Inkább hallgattam volna észérveket azzal kapcsolatban, miért ér a pénzem minden év végén sokkal kevesebbet, vagy azt, miért van, hogy ennyire barátkozunk az orosz medvével, vagy hogy a vasút egy óra alatt miért késik ötöt, vagy hogy miért nincs előzetesben senki azért, mert eltűnt 500 milliárd forint a Magyar Nemzeti Bankból. Ennél én fontosabb lennék? Kétlem. Vagy ha igen, akkor nagy a baj.

Fotó: YouTube/ Majka official

Megértem, ha valakinek nem tetszik, amit csinálok. Ezt mindenkinek szíve joga eldönteni. Az elmúlt 25 évben kiképeztem magam abból, hogy bírjam a mocskolódást. Azonban annyi faszság, ami az elmúlt két hétben megjelent, még engem is megterhelt. Pénzt kapok Brüsszelből (ahol még sosem jártam), pénzt kapok Magyar Pétertől (akivel még sosem találkoztam), és pénzt kapok az RTL-től. Az utóbbit beismerem… ott dolgozom. Fizetnek érte.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!