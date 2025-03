Majka most már nyíltan nekiment a Fidesznek?

Kapcsolódó cikk 1,8 millió nézőnél jár Majka klipje, kitört az atomháború a NER-média és a rapper között is Letarolta a magyar internetet Majka „rendszerkritikus” klipje, a szám egyik sorával üzent vissza korábbi munkaadójának a zenész.

Pénteken és szombaton az Arénában koncertezik Majka. A két előadást (amely eredetileg egy lett volna) az tette érdekessé, hogy januárban megjelent az énekes Csurran, cseppen című klipje, amelyből ha közvetve is, de az Orbán Viktorra való utalást lehetett kiolvasni. Cikkünk megírásakor már csaknem 16 és félmilliós megtekintésnél járó e dal.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!