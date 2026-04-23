Május 13-án véget ér a veszélyhelyzet? De mi marad utána?

Könnyen jogi káosz alakulhat ki május 13. után, ha véget ér a háborús veszélyhelyzet. Egyik percről a másikra hatályukat vesztik ugyanis azok a veszélyhelyzeti kormányrendeletek, amelyeket Orbán Viktorék az ukrajnai háborúra vagy korábban, a koronavírus-járványra hivatkozva hoztak az elmúlt években az Országgyűlés megkerülésével – írja a Telex.

Magyar Péter azt várja a leköszönő kormánytól, hogy május 31-ig hosszabbítsák meg a különleges jogrendet, számításaik szerint ugyanis legalább 160 veszélyhelyzeti rendelet van jelenleg hatályban. „A leendő Tisza-kormánynak 150-160 jogszabályt kell módosítania, […] és ehhez kell pár hét. Úgyhogy azt kérjük a leköszönő kormánytól, hogy ha nem az a szándéka persze, hogy működésképtelenné tegye az országot az első napon, akkor ezt hosszabbítsa meg” – fogalmazott a hétfői sajtótájékoztatóján.

A veszélyhelyzet végével megszűnik továbbá

a védett üzemanyagár,

az élelmiszerárstop,

a drogériai termékek árának korlátozása,

a bedőlt Bászna-Gabona dolgozóinak támogatása a Bérgarancia Alapból,

a ragadós száj- és körömfájás sújtotta gazdálkodók állami kártalanítása és

jó pár állami intézmény és szervezet veszélyhelyzeti működésrendje.