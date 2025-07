Már 40 ezren harcolnak Orbán digitális csapatában

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Németh Balázs új műsora, a Harcosok órája vasárnap indult el a nulladik adással. Az eddig sem volt titok, hogy az egykor a köztévé egyik legismertebb műsorvezetőjének számító Németh új műsort tervez, korábban például a Telexnek is küldött sejtelmes üzeneteket arról, hogy tervez valamit, amikor a Frakció című podcastjáról kérdeztük. A műsor 258 napon keresztül, hétfőtől csütörtökig 7:30-tól lesz.

Orbán Viktor azt mondta: azért kezdeményezte a Digitális Polgári Köröket, mert a digitális tér egy ellenséges terület lett, ahova ha felmegy egy nem libsi ember, akkor kap egy tucat erőszakos megnyilvánulást. Ezt a digitális teret nem lehet átengedni, a jámbor, jót akaró embereknek is kell, hogy legyen helye a digitális térben.

A beszélgetés aktualitása, hogy Orbán Viktor digitális honfoglalást hirdetett Tusványoson, ennek részeként digitális polgári köröket indítanak, mert „nem mindenkinek való a harc”. Orbán Viktor azt mondta, hogy nyolc hónappal a választások előtt a saját belső felméréseik azt mutatják: ha most lennének a választások, akkor 106 egyéni körzetből 80-at a Fidesz nyerne. De ő ezzel nem elégszik meg, többet szeretne.

A hazai ingatlanpiacon 2025 szeptemberétől jelentős élénkülés várható: ekkor indul el az Otthon Start program, amely az első lakásvásárlókat 3 százalékos, vagyis államilag támogatott, kedvezményes kamattal kínált lakáshitelekkel segíti. Orbán szerint most van lehetőség arra, hogy legyen saját lakása az embereknek, ki van nyitva a pálya.

Majd azt is megemlítették, amikor Orbán Viktor feleségével, Lévai Anikóval Budapestről Brüsszelbe utazott fapados járattal. A miniszterelnök erre úgy reagált: Ha valahova elmegyek magánútra, akkor fapadossal megyek, ha állami útra megyek, akkor mindig állami géppel megyek – írta a Telex .

A beszélgetés elején szóba került Hadházy Ákos független képviselő is, aki Hatvanpusztáról tett ki egy videót a közösségi médiában, ahol a birtokon lévő zebrákat kereste. Orbán azt mondta: baromságnak nincsen határa, Hadházynak semmi köze a magyar vidékhez, egy városi ember. „Én Felcsúton lakom. Ott van a házunk. Édesapámnak van egy gazdasága, építés alatt, még nem működik, bár Hadházy szerint ott már mindenfajta tanácskozások garmadája történt. De az egy építés lévő gazdaság, egy mezőgazdasági központ. És van Bicske, ahol, ha jól látom, éppen jár, ez három különféle hely, ahol ő jár, az Bicske.”

Most van csak igazán Harcosok klubja, 30 ezren vannak benne, a Digitális Polgári Körökben 40 ezren vannak – mondta Orbán Viktor Németh Balázs új műsorában, a Harcosok órájában. A miniszterelnök szerint Harcosok klubja mindig lesz, ha nem reagálnak azonnal, akkor a hazugság meghódítja az internetet – írja tudósításában a Telex.

