Már a Balatonnál pihen Sulyok Tamás

Már a Balatonon pihen Sulyok Tamás. A köztársasági elnök, aki egy friss Facebook-posztban jelentkezett a magyar tenger partjáról – a hírt a 444.hu vette észre. Sulyok Tamás első napja nyugdíjasként

Fotó: Sulyok Tamás/Facebook

A portál emlékeztet arra, hogy Sulyok Tamás szombat délután tette közzé videós nyilatkozatát, amelyben elmondta, hogy nem maradt más útja, mint hogy aláírja az alaptörvénymódosítást, annak ellenére is, hogy előbb hosszasan sorolta, hogy mi minden miatt nem ért vele egyet. Ennek értelmében köztársasági elnöki megbízatása július 20-től megszűnt, a köztársasági elnök feladatait ideiglenesen Forsthoffer Ágnes vette át.