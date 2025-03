Már a diákmunkásoknál is érezhető a diszkrimináció

Kihívást jelent a szakképzett és betanított munkaerő hiánya, ez pedig a béreket is felfelé nyomja. A WHC elemzése érdekes példákat hoz.

Kapcsolódó cikk Óvatosan nézze meg, mennyit keres egy pesti karbantartó vagy egy észak-magyarországi villanyszerelő! Kihívást jelent a szakképzett és betanított munkaerő hiánya, ez pedig a béreket is felfelé nyomja. A WHC elemzése érdekes példákat hoz.

A kutatás idén is rámutatott arra, hogy a férfi és női diákok keresete között továbbra is eltérések tapasztalhatóak. A férfiak átlagos órabére 2 200 forint, míg a nőké 2 060 forint, ami azt jelenti, hogy bár a különbség csökkent az előző évekhez képest, még mindig nem szűnt meg teljesen.

A bérszintek ugyanakkor iparáganként jelentős eltéréseket mutatnak. 2024 után ismét a Műszaki, mérnök és IT szektorban számíthatnak a legmagasabb órabérre a diákok, ebben az iparágban akár 2 500 forint feletti órabérek is elérhetőek. Ezt követi a rangsorban a Gyártás és logisztika iparága, és a Kereskedelem iparág zárja a sort a legalacsonyabb átlagos bruttó órabérrel. Összehasonlítva a 2024-es kutatási eredményekkel, a Gyártás és logisztika iparágban nőttek a legdinamikusabban a bérek, míg a Turizmus és kereskedelem szektorban a növekedés mértéke csak minimális.

Az órabéremelkedés hátterében az inflációs hatások mellett a megnövekedett munkaerő-kereslet állhat. Emellett a minimálbér 9 százalékos és a garantált bérminimum 7 százalékos növekedése is hatással van a diákok bérének növekedésére.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!