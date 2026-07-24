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Már a futballszurkolók többsége is átpártolt a Tisza Párthoz – kivéve a Fradinál

mfor.hu

A magyar futballszurkolók többsége a Tisza Pártot támogatja, de a Ferencváros-szurkolók között 42-28 arányban a fideszesek vannak többen. Az is kiderült, hogy a magyar labdarúgó első osztályú mérkőzések a magyarok túlnyomó többségét nem érdeklik.

Júniusra a magyar futballszurkolók között is többségbe kerültek a Tisza-szavazók, a fradisták között azonban még mindig a Fidesz-KDNP a legnépszerűbb – derült ki az Idea Intézet felméréséből.

Jelenleg bő 2.4 millió ember vallja valamelyik magyar klubcsapat szurkolójának magát. Legtöbben a Fradinak drukkolnak (13 százalék), a klubnak a felnőtt népességen belül kicsivel több, mint egymillió szurkolója van. 2024 októberében még a felnőtt népesség 17 százaléka mondta magát a klub szurkolójának, vagyis az elmúlt időszakban 4 százalékponttal csökkent a magukat fradistának vallók hányada Magyarországon. 

A 2024. októberi felmérésnél még 48 százalék volt a Fidesz-KDNP szavazóinak aránya a futballszurkolók körében, és csak 30 százalék támogatta a TISZA Pártot. 2026. júniusára a Tisza támogatottsága 51 százalékra emelkedett, a Fidesz-KDNP népszerűsége pedig 28 százalékra esett. Kizárólag a Fradi-tábort nézve viszont 42-28 az arány a fideszesek javára.

A magyar labdarúgó első osztály július 24-én, pénteken kezdődik, de az Idea felmérése alapján a magyar társadalom döntő többségét ez teljesen hidegen hagyja. A felnőtt népesség kétharmadát egyáltalán nem érdeklik az NB I-es meccsek, soha nem szokták megnézni azokat. Az NB I-es meccsek „rajongói”, állandó, folyamatos nézői jelenleg 800 ezren lehetnek.

Az NB I imidzsének egészen biztosan nem tesz jót, hogy a magyar felnőttek 57 százaléka úgy látta, az elmúlt években egyes labdarúgó klubok politikai okokból kivételezett helyzetben voltak, jóval több állami támogatást kaptak, mint a többiek. Csak a felnőtt népesség 28 százaléka vitatja határozottan ezt az állítást. A társadalom több mint kétharmada úgy látja, hogy a NER évei alatt a Fradi és a Puskás Akadémia sokkal nagyobb állami támogatáshoz juthatott, mint a többi csapat.

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