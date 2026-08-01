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Közélet Magyar Péter

Már a hétvégén leállhat Paks? Új rendeletet hozott a kormány, drasztikusabb lépések jönnek

mfor.hu

A lakossági energiaellátáshoz nem nyúlnak egészen addig, míg nincs más megoldás.

A miniszterelnök szombat délelőtti videójában fontos információkat közölt a kialakult energetikai helyzetről. Ahogy arról reggeli cikkünkben is írtunk, a paksi atomerőműben újabb teljesítménycsökkentést kellett végrehajtani, jelenlegi termelése már csak 480 megawatt, a normál 2000 megawatthoz képest. Kiemelte:

várhatóan a teljes leállításra korábban, már akár hétvégén sor kerülhet.

Mindezen tényezőket figyelembe véve a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) életbe léptette a villamosenergia-rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. A miniszterelnök szerint a rendkívüli helyzet összehangolt és azonnali fellépést igényel.

A kormányzati védelmi munkacsoport éjszakáig ülésezett, áttekintették a rendelkezésre álló erőművi kapacitásokat, az importlehetőségeket, a várható terhelést, valamint az önkéntesen vállalt fogyasztáscsökkentéseket – mondta el Magyar Péter, hozzátéve, hogy több azonnali döntést hoztak. Kiemelte: Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és rendelkezésre áll, megtörtént ezek ellátása. Hozzátette, a Dunamenti Erőmű kiesett 400 megawattos egységének javítása folyamatban van, a szükséges alkatrészek megérkeztek, a jelenlegi állás szerint vasárnaptól újraindulhat a termelés.

Önkéntes fogyasztáscsökkentés

A miniszterelnök elmondta, a megkeresett vállalatok nagyrésze nyitott volt arra, hogy átszervezze a termelést, így már mérhető, 240 megawattos terhelést vesznek le a hálózatról. Kijelentette:

az önkéntes vállalások azonban egy újabb paksi termeléskiesés esetén azonban már nem feltétlenül lesznek elegendőek. Ezért a mai napon új kormányrendeletet léptetünk hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások rendjét.

Az új rendelet alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, a vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik, amelyik cég vállalást tesz, de nem tartja be, az szankciókra számíthat.

Lehet drasztikusabb lépés is

Magyar Péter elmondta, amennyiben a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, a MAVIR előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztáscsökkenést rendelhet el, és meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a korlátozási lánc legvégén áll a lakosság, előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari létesítmények viselik a terheket. Kijelentette:

a magyarok otthonaihoz csak akkor nyúlhat a rendszer irányítója, ha minden más lehetőség kimerült.

Vasúti közlekedés

A miniszterelnök elmondta, a vasúti közlekedésben is döntést hoztak, hétfőtől a legkritikusabb, 17 és 22 óra közti idősávban leállítják a tehervonatok közlekedését, csökkentve a vasúti rendszer esti energetikai terhelését.

Home office az államigazgatásban

A kormány elrendeli az otthoni munkavégzést az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi. Magyar Péter emellett kijelentette, arra kérik a piaci munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést az olyan dolgozók számára, akik esetében megoldható ez.

Vízügyi lépések

A kormány felkérte a vízügyi szerveket, hogy minden olyan térségben, ahol az ivóvízellátás biztonságos fenntartása ezt indokolja, haladéktalanul rendeljék el a III. fokú vízkorlátozást – mondta el a miniszterelnök. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden nem létfontosságú vízfelhasználást korlátozni kell. Ennek részeként locsolási tilalom lép életbe a fenntartott sportpályákon és stadionokban is. Ivóvízzel ezekben a napokban nem lehet füvet locsolni, díszfelületeket mosni vagy látványelemeket működtetni – tette hozzá.

Magyar Péter teljes videóját itt nézheti meg:

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