Már katona is van a Fővárosi Közgyűlésben, egy városatya pedig jóval kevesebbet kér bérlőitől

Nem változott drasztikusan a fővárosi közgyűlési képviselők vagyona tavalyhoz képest az interneten elérhető vagyonnyilatkozataik tanúsága szerint, de érdekességeket azért most is találtunk. A 2024 végi állapothoz képest két képviselői székben volt változás: a fideszes Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott lett, az ő helyét a XV. kerületi Lehoczki Ádám kapta meg, míg a tiszás Ordas Eszter családi okokra hivatkozva mondott le mandátumáról, amit párttársa, Gerzsenyi Gabriella európai parlamenti képviselő töltött be.

Van hol lakniuk

A (főpolgármesterrel együtt) 33 városatya, illetve -anya közül immár 31-nek van saját ingatlana. Tavaly ilyenkor még ez a szám 29 volt. Barna Judit, a Tisza képviselője decemberben kapott ajándékba egy balatonszemesi 6 négyzetméteres társasházi lakást, illetve szintén a magyar tenger déli partján fekvő településen egy 1173 négyzetméteres kivett udvart két gazdasági épülettel, utóbbinak 8/24-ed részben lett tulajdonosa. A másik boldog ingatlantulajdonos a Podmaniczky Mozgalom képviselője, Gál József, aki egy VII. kerületi, 33 négyzetméteres társasházi lakás tulajdonosa lett. Ezt hitelből vásárolta, mert vagyonnyilatkozatában felbukkant egy 43,2 millió forintos lakáshitel-tartozás.

A főváros más vezetőinél is volt változás az ingatlanvagyonban. Karácsony Gergely főpolgármester a II. kerületi lakása és siófoki nyaralója mellé most egy XII. kerületi, 34 négyzetméteres társasházi lakásnak lett felerészben tulajdonosa. Gálhoz hasonlóan ő is hitelből vásárolta az ingatlant, ugyanis banki tartozásai 26,6 millióról 61,3 millió forintra emelkedtek.

A DK-s Déri Tibor Szarvason vásárolt be, negyedrészben lett tulajdonosa egy ottani zártkerti üdülőnek, illetve a hozzá tartozó tóban is 360/861120 arányú tulajdonrészt szerzett.

Mint arról tavaly beszámoltunk, Döme Zsuzsanna tréfásan lakása 2 köbméteres megnagyobbodását szerepeltette a vagyonnyilatkozatában, amit egy beázás következtében bekövetkezett álmennyezetomlás miatt vallott be. Úgy tűnik, a kutyapártos képviselő asszony megjavíttatta a beázást, ugyanis friss vagyonnyilatkozatában ez már nem szerepel.

Gépjárművet a tavalyi 18 képviselő után idén 21 tüntetett fel a bevallásban. Autótulajdonos lett a tiszás Gémes Szilvia, aki egy Skoda Superbet vásárolt, párttársa, Porcher Áron egy Fiat Tipo volánjához ülhet, míg a Podmaniczky Mozgalomhoz tartozó Szilágyi Anna örökölt egy Hyundai i30-ast.

A fideszes Janó-Veilandics Franciska pedig megadta az esélyt magának, hogy a 2024-ben ajándékba kapott Nissan Qashqai mellé még egy autót szerezzen: 20 ezer forint értékben gépkocsinyeremény-betétkönyv tulajdonosa lett.

Cápák között

Viszont továbbra is kevesebb mint a közgyűlési képviselők felének van értékpapírja. Tavaly ilyenkor 14, most pedig 15 városatya, illetve -anya tulajdonosa ilyen vagyontárgynak. Továbbra is népszerűek a hazai állampapírok. A közgyűlés tagjai között vannak már-már „tőzsdecápának” minősülő képviselők is. A párbeszédes Béres András például nem tartozik közéjük, nyilatkozata alapján neki „csak” 9 féle értékpapír van tulajdonában. Az MSZP-s Tüttő Kata 37 féle értékpapírral is csak a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhat, mert nem sokkal (40) megelőzi őt a tiszás Kollár Kinga,

az értékpapír-diverzifikáció koronázatlan királya azonban – tavalyhoz hasonlóan idén is – Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, aki most épp 57 féle értékpapírban tartja vagyonát.

Mindig izgalmas kérdés, a politikusok miért tartanak otthon, „párnacihában” készpénzt, és hogy mennyit. A képviselőknek akkor kell ezt a rubrikát kitölteniük, ha a náluk levő készpénzállomány meghaladja a közszolgálati illetményalap hatszorosát, azaz 231 900 forintot. A tavalyi 53,4 millió után idén valamivel kevesebb, 51,8 millió forintot tüntettek fel összesen ilyen címen a közgyűlési képviselők. Az élen itt sem volt változás: a fideszes Radics Béla 9,7 millió forintot, 55 ezer eurót és 28 500 amerikai dollárt szerepeltetett ezen a soron, ami összesen 39,8 millió forintnyi készpénznek felel meg.

Érdekesség, hogy a Fővárosi Közgyűlésbe 2025-ben bekerült mindkét új képviselő szerepeltetett készpénzt vagyonnyilatkozatában: Lehoczki Ádám ezen a soron 500 ezer forintot, míg Gerzsenyi Gabriella bevallásában azt írta, 1250 eurónak (482,4 ezer forint) a fele az övé.

(A forintösszeg meghatározásakor a vagyonnyilatkozat keltekor a Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott árfolyamot használtuk – A szerk.)

A tavalyi évhez hasonlóan idén is hatan szerepeltettek adatot a készpénz soron.

Hitele a tavalyi 22 után most 23 képviselőnek van, a változás annak tudható be, hogy Lehoczki Ádám új képviselőként 10 millió forintos pénzintézeti tartozást szerepeltetett dokumentumában.

Egy „kis” extrabevétel

Ingatlan-bérbeadással pontosan ugyanaz a hét képviselő foglalkozik, mint egy évvel ezelőtt. Közülük is kiemelkedik Tüttő Kata, aki 12 termőföldje haszonbérbe adásából fizeti csaknem 85 millió forintnyi hitelének törlesztését.

A párbeszédes Barabás Richárd 170 ezerről 230 ezer forintra emelte a havi lakásbérleti díjat, míg a tiszás Orbán Árpád havi 200 ezerről 280 ezerre növelte kiadott lakása bérletének összegét. Párttársa, Kollár Kinga is alaposan felemelte Madeirán levő ingatlana kiadásának díját. Az európai parlamenti képviselői mandátumot is magáénak tudó ellenzéki politikus tavaly még havi 1,1-3,4 millió forint bevételt vallott ebből, idén viszont már átlagosan 5,3 millió forintot szerepeltet ezen a soron, igaz, „közös bevételként”.

Nem emelt viszont a díjon párttársa, Pocher Áron, aki továbbra is havi 182 ezer forintot kér bérlőjétől, ahogy a DK-s Szaniszló Sándor is a tavalyival megegyező, havi 640 ezer forintot kéri el.

Meglepő viszont, hogy Vitézy Dávid jelentősen engedett a bérleti díjakból. Bár a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjének ugyanaz a hat ingatlan van a nevén, mint egy évvel ezelőtt,

a tavalyi havi 1 millió 150 ezer forint helyett most már csak havi 365 ezer forintot számláz ki.

Érdemes megemlíteni, Budapest 33 közgyűlési képviselőjéből tavaly még 12-en vállalkoztak (közülük ketten voltak egyéni vállalkozók), mostanra ez a szám 10-re csökkent, igaz, ebből az egyéni vállalkozók száma háromra nőtt, a párbeszédes Barabás Richárd váltott ki egyéni vállalkozói igazolványt.

Tartalékos katona, ajándék Rolex és felajánlás

A tavalyi „hobbigyűjtemények” továbbra is megvannak, így például Gál József hangszerei, Radics Béla óragyűjteménye vagy Szilágyi Anna gyöngy fülbevalója és gyöngysora.

Újdonság viszont, hogy a tiszás Gémes Szilvia nemcsak egy Skodával lett gazdagabb, de vagyonnyilatkozatában egy ajándék Rolex Datejust márkájú, 7500 euróba (2,9 millió forint) kerülő órát is feltüntetett. A Rolex hivatalos honlapja szerint ez egy meglehetően alacsony árkategóriának minősül e típuson belül.

A fideszes Szécsényi Dávid tavalyhoz hasonlóan most is havi 1 millió 155 ezer forintért ír szöveget pártjának, azonban újdonság, hogy most már havi „50 ezer forint plusz szolgálati illetmény” összegért

tartalékos katona is a Magyar Honvédség kötelékében.

Mellékállást váltott viszont Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. A korábbi kormányszóvivő, a kormánypárt 2026-os országos listájának ötödik helyén szereplő politikus asszony tavaly még a Budapesti Gazdasági Egyetem közhasznúsági felügyelő bizottsági tagsága után kapott havi 300 ezer forintot, most már viszont a Millenárist és a Thália Színházat is fenntartó Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány kuratóriumának elnökeként jogosult havi 1 millió 296 ezer forintra. A vagyonnyilatkozatához csatolt dokumentum tanúsága szerint a honvédelmi miniszter felesége ezt a juttatást nem tartja meg, azt teljes egészében felajánlja a Bethesda Kórház Alapítvány javára.

