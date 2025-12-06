Már keresik a Citadella éttermének és ajándékboltjának üzemeltetőjét

A péntek este megjelent Hivatalos Értesítőben tette közzé pályázati felhívását a Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Kft., a Várkapitányság Nonprofit Zrt. tulajdonában álló vagyonkezelő, e szerint:

„a kiíró bérlőt keres (…) a Citadella-erőd épületének részét képező vendéglátó és kereskedelmi egységek bérletére, üzemeltetésére.”

A pályázati leírásból kiderült, a bérlemények teljes belsőépítészeti kialakítása 2026 elejére várhatóan elkészül, mindemellett azonban a bérlőnek kell beszereznie és telepítenie a szükséges saját berendezéseket, gépeket, konyhatechnológiát. A bérleti szerződés időtartama 10 év, amely további 5 évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a bérlő minden kötelezettségét teljesíti.

Keresi a bérlőt a Várkapitányság

Fotó: DepositPhotos.com

A felhívás hangsúlyozta, a majdani bérlő kizárólagosan lesz jogosult étel-, ital-, ajándéktárgy-értékesítésre a Citadella területén, ugyanakkor feladatai közé tartozik a nyilvános mosdó üzemeltetése és takarítása is.

Külön kiemelték: a bérleményekben csak előzetesen egyeztetett, a Citadella szellemiségéhez illő tevékenység és arculat engedélyezett. Ez annak fényében beszédes kitétel, hogy a Szabadság-szoborra felkerült fehér kőkereszt is komoly közéleti vitát eredményezett, a bérbeadó tehát valószínűleg az óvatosságra törekszik.

Mennyi az annyi?

A pályázati felhívásban konkrét bérleti díj nem szerepel, az üzemeltetésre pályázók a garantált bérleti díj összegére tesznek javaslatot, ez évente a KSH fogyasztóiár-indexének megfelelően emelkedik majd. Emellett minden évben egyszer, egy összegben fizetendő lesz a forgalomarányos bérleti díj: ez a bérlemény hasznosításából származó éves nettó árbevétel 7,5 százaléka plusz áfa. A kiírás szerint a díjat először 2027. január 31-ig kell majd befizetnie a majdani üzemeltetőnek.

A Várkapitányság jelentős kauciót is kér: a bérlőnek 3 havi garantált bérleti díjnak megfelelő összeget kell befizetnie erre a célra.

Nem teketóriáznak sokat

A Citadella hasznosítására irányuló törekvések az elmúlt időszakban felgyorsultak, november közepe óta már Facebook-bejegyzéseket is közzétesznek a „Citadella – A szabadság bástyája” névre keresztelt oldalon, így nem meglepő, hogy az étterem és ajándékbolt üzemeltetőjének megkeresésével sem várnak sokat, a leírás szerint a pályázati ajánlat benyújtásának határideje a felhívás megjelenésétől számított 30 nap.

A Citadella felújításával több korábbi cikkünkben is foglalkoztunk, 2021 utolsó napjaiban (december 22-én) kötött szerződést a Citadella Vagyonkezelő Zrt. a Citadella várfalakkal körülvett területén 5,7 milliárd forint értékben, az itt felmerülő projektek közt volt egy zászlórúd felállítása is. Míg 2023 januárjában arról írtunk, hogy már akkor több mint 15 milliárd forintba került a felújítás: