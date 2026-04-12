Véget ér az Orbán-rendszer vagy újra behúzza a Fidesz? Percről percre a választásról

Élő közvetítésünk a 2026-os országgyűlési választásokról – az urnazárás után.

1p
Közélet Választás 2026

Már kétharmados győzelemre áll a Tisza

45,71 százalékos feldolgozottságnál.

A Tiszának 135, a Fidesznek 57, a Mi Hazánknak 7 parlamenti képviselője lehet a mostani állás szerint.

Elképesztőt fordult 4 év alatt Bács-Kiskun, ismert Fidesz-KDNP-s politikusok buktak el

Bács-Kiskun vármegye mind a 6 országos egyéni választókerületében vezet a Tisza jelöltje, 70 százalék feletti feldolgozottság mellett. Négy éve itt tartolt a Fidesz-KDNP.

Orbán Viktor: A kormányzás felelősségét nem nekünk adták

A leköszönő miniszterelnök szerint a választás eredménye egyértelmű.

Németh Balázsnak sem jött be, amit jósolt

Simán nyert ellenfele.

A 16. kerületet is behúzza a Tisza, a DK a 2 százaléktól is messze

Szabó Alexandra győzelme is kimondható.

Vadai Ágnes körzetében is vezet a Tisza Párt

Komárom-Esztergom vármegye 1. számú választókörzetében is jelentősen vezet a tiszás képviselő, míg a DK-s Vadai Ágnes kevés százalékon áll. 

Menczer Tamás, Vitályos Eszter és Tuzson Bence is vesztésre áll

Több ismert fideszes politikus vesztésre áll.

Csúnyán megverhetik a területfejlesztési minisztert szülőföldjén

Navracsics Tibor, aki Veszprém szülötte, jelentősen le van maradva a Tisza Párt jelöltje mögött.

Elhúzott a tiszás négyszeres olimpikon a XI. kerületben

Kulcsár Krisztián tiszás képviselő, olimpikon Budapest 10. választókörzetében durván elhúzott a többiektől. 

A nyíregyházaiak az elefántokkal vannak

A nyíregyházi állatkert igazgatója nagyon vezet.

Nagyon vezet a Tisza, közel a kétharmad

De a feldolgozottság még csak közel 15 százalékos.

