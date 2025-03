Már lehet szavazni Magyar Péter 12+1 pontjáról

A népszavazási kezdeményezéséről is beszél Magyar Péter a március 15-ei beszéde után lapunknak adott interjúban:

Reggel 6.00 órakor elindult a Nemzet Hangja online szavazási felülete – tette közzé Magyar Péter a Facebook-oldalán. Személyesen is lehet voksolni, a Nemzet Hangja honlap tartalmazza a szavazópont.

