Már megint az Orbán-kormány orrára koppinthatnak Brüsszelben

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Ellentétes az uniós joggal az a tagállami szabályozás, amely megakadályozza a transznemű személyek számára, hogy anyakönyvi adataikat – a nemet, a nevet és a személyi azonosító számot – megváltoztassák, függetlenül attól, hogy részt vettek-e nemváltoztatást célzó sebészeti kezelésben – ismertette álláspontját Jean Richard de la Tour főtanácsnok az Európai Unió luxembourgi székhelyű bíróságának főtanácsnoka csütörtökön.

Az ügy előzménye, hogy egy bolgár állampolgárt férfiként jegyeztek be a születési anyakönyvbe, férfi névvel és személyi azonosító számmal. Hormonkezelésen esett át, ma nőként él, de hivatalos okmányai továbbra is férfiként azonosítják, ami mindennapi hátrányokat okoz számára, különösen a munkavállalásban. Kérelmét a bolgár bíróságok elutasították, mert az ottani jogértelmezés nem teszi lehetővé a nemi identitás ilyen elismerését. A bolgár legfelsőbb bíróság ezért kérdést intézett az uniós testülethez.

A főtanácsnok csütörtökön ismertetett indítványában hangsúlyozta: a tagállamok kötelesek a születési anyakönyvi kivonatban bejegyezni a megélt nemi identitást, mivel ennek alapján állítják ki a személyazonosító okmányokat. Ha a bejegyzést megtagadják, az sérti az uniós jog által védett alapvető jogokat, például a szabad mozgás és tartózkodás jogát, valamint a magánélet tiszteletben tartásához való jogot.

Richard de la Tour szerint az anyakönyvi adatok módosítását nem lehet attól függővé tenni, hogy a kérelmező igazolja: sebészeti nemátalakító beavatkozáson esett át. Egy ilyen követelmény sértené a testi sérthetetlenséghez való jogot is.

A főtanácsnok indítványa nem kötelező érvényű, a bíróság később hozza meg a végső ítéletet az ügyben.

2020 óta Magyarországon nem lehetséges a születési nem jogi megváltoztatása, noha ezt a gyakorlatot az Európai Unió Bírósága is az uniós joggal ellentétesnek találta egy idén márciusi döntésében.

(via MTI)

