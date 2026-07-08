Már megint felröppent a hír: kivonul a Tesco Magyarországról?

Jelentős átalakulás jöhet a kiskereskedelmi láncok piacán – írja a vg.hu. Sajtóhírek szerint a Tesco erősen fontolgatja, hogy kivonul a közép-európai piacokról, így Magyarországról is. Hasonló hírek már korábban is felröppentek, de akkor nem bizonyultak igaznak. A hírt cáfolhatja az is, hogy úgy tűnik, hogy a Tesco jelenleg is fejleszt a magyar piacon.

A vg.hu a Financial Times a helyzetet ismerő forrásaira hivatkozva ír arról, hogy a nagy-britanniai Welwyn Garden Cityben székhellyel rendelkező kiskereskedelmi vállalat pénzügyi tanácsadókkal dolgozik együtt a magyarországi, csehországi és szlovákiai üzletágak jövőjét érintő stratégiai lehetőségek feltérképezésén. Ezeken az egyeztetéseken merült fel a kivonulás lehetősége Közép-Euróbából. Egy ilyen döntés rengeteg embert érintene, hiszen a szóban forgó közép- és kelet-európai üzletág több mint 22 ezer munkavállalót foglalkoztat.

A vállalat jelenleg összesen 561 üzletet működtet Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában. Az európai üzletág a legutóbbi pénzügyi évben 4,5 milliárd angol font árbevételt ért el, és 115 millió fonttal járult hozzá a Tesco 3,2 milliárd fontos korrigált üzemi eredményéhez.