Már megint valami egészen elképesztőt talált Hadházy Ákos, a NAV is nyomoz

Nyíracsádról jelentkezett be legfrissebb Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. A Hajdú-Bihar megyei településen a képviselő szerint három utcában kellett volna megoldani uniós pénzből a vízelvezetést, de két utcában el sem kezdték a munkálatokat, a harmadikban pedig az általa készített fotókon látható minőségben végezték el a munkát.

Az önkormányzat egy azóta felszámolás alatt álló céggel kötött szerződést és fizetett ki annak 39 millió forintnyi előleget a képviselőtestület megkerülésével. Az ügyben feljelentés is született, amelyet a rendőrség elutasított, ám a NAV-nál is nyomoznak a cég után költségvetési csalás gyanújával, ehhez az ügyhöz pedig csatolták a nyíracsádi vízelvezetéssel kapcsolatos iratokat is.