Már mínusz 40 milliárd forint az egyenleg – az OTP-n múlik Budapest csődje

„400-500 millió forintnyi előrehozott befizetés jelent meg a felhívásunk megjelenése után” – mondta a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, Kiss Ambrus szerdán egy háttérbeszélgetésen.

Karácsony Gergely főpolgármester két hete kérte arra a budapesti vállalkozókat, hogy fizessék be a határidő előtt az iparűzési adót, különben az önkormányzat március 15-ig nem tud fizetni a beszállítóinak. Eddig kell befizetnie a vállalkozásoknak az éves iparűzési adó első felét.

A főváros azután került ismét nehéz helyzetbe, hogy az Államkincstár január 30-án a jogvédelmi kérelmük ellenére is levont 11,7 milliárd forintot a számlájukról. A Kiss által említett összeg viszont ennek csak a töredéke, mint ahogy töredéke a 318 milliárd forint éves iparűzésiadó-bevételnek is. (A teljes évi költségvetés 532,5 milliárd forint.) Ráadásul csak az említett összeg 54 százaléka a fővárosé, a többi a kerületeké.

„Ne bagatellizáljuk el ezt az összeget: ezek a kisadózók lemondtak a kamatról” – vélekedett Kiss. Az állami vállalatok részéről nem számít határidő előtti fizetésre, és a tőzsdei cégek részéről is érthetőnek tartja a hozzáállást, hogy a kamat érdekében március 15-ig inkább maguknál tartják a pénzt.

Az önkormányzat egyenlege jelenleg mínusz 40 milliárd forint, tehát a teljes, január 5-én megnyílt hitelkeretüket kihasználták. A céljuk most az, hogy március 1-től 15-ig 50 milliárd forintra növeljék a hitelkeretet. Jelenleg az utolsó egyeztetéseket folytatják az OTP-vel.

A főigazgató bizakodónak tűnt. „Ebben az időszakban törlesztjük a közösségi közlekedés finanszírozását, visszafizetjük a kintlévőségeket. Ha visszakapjuk az inkasszót, akkor ezt a hitelkeretet nem fogjuk kihasználni” – mondta.

A tízmilliárdos nagyságrendű tartozás azonban az iparűzési adó beérkezése után is vissza-visszatérő probléma lehet a főváros vezetésénél. Megkérdeztük Kisst, milyen hozzáállásra számít a Tisza Párt részéről a szolidaritási hozzájárulás behajtásával kapcsolatban, de vállat vont, és a párt sajtóosztályához irányított.

A több mint 50 éves HÉV-kocsik kényszerhelyzetbe hozhatják Budapestet

Fotó: Fortepan / Fortepan / Album057

Négy éven belül leállhat a HÉV

A tartozás soknak tűnhet, de megnyugtató választ kaptak a tömegközlekedők a BKK-t érintő kérdéseinkre. A BKK-járatok számának csökkentéséről, ritkításáról nem döntöttek, és a járművek üzemanyag- és dízelellátása is folyamatos. „A nemzetgazdaságnak is jót tesz, ha működik a budapesti tömegközlekedés” – tette hozzá Kiss.

Azt viszont reálisnak tartja, hogy 2030-ig leállhat a HÉV-közlekedés, ha az önkormányzat nem tud új kocsikat beszerezni. A főigazgató Volánbuszokkal nem tartja megoldhatónak a kiöregedő HÉV-kocsik pótlását.

Megtudtuk, hogy jegy- és bérletáremelés sem várható idén, de Kiss ehhez hozzátette, hogy a kormány „végigbliccelte” az elmúlt évet, amiért 12 milliárd forintot kellene fizetnie.

Az önkormányzat dolgozói 26 650 kátyút észleltek a budapesti utakon, ezek közül 2370 vár még javításra. A következő napokban hó is nehezítheti a munkát és az önkormányzat pénzügyi helyzetét is: a havazás idei járulékos költségeit Kiss közel kétmilliárd forintra becsülte.

„A közútkezelőnek az volt a vállalása, hogy február végére kijavítja a kátyúkat. Ez időjárásfüggő: öt fok alatt, vagy esős időben nem lehet meleg kátyúval dolgozni. Tavaly 100 ezer négyzetmétert tudtunk megcsinálni, ennyi volt a kapacitás. Ha lenne forrás, akkor változtatnánk ezen” – mondta Kiss.

Hozzátette: ha az úttesteken 10-15 évente cserélnék a kopóréteget, az sokat segítene. „A Kerepesi úton ez látszik: azon a részen, amelyiket 2016 után aszfaltozták, egyáltalán nem jelent meg kátyúsodás” – mondta.

Fideszes kerület is tilthatja az Airbnb-t

Januárban közel ezer rezsitámogatási kérelem érkezett a Fővárosi Önkormányzathoz, jellemzően víz- és csatorna, illetve szemétszállítási díjra. A legtöbb igény a XIV., a XIII. és a XVIII. kerületből jött. Kiss arról beszélt, hogy inkább a kerületi önkormányzatokhoz érdemes fordulni ezen a téren, mert a kerületeknek saját rezsitámogatási rendszere is van, amivel megduplázható a kedvezmény..

A fővárosi rezsitámogatás az álláskeresőknek, a nevelőszülőknek, a közfoglalkoztatottaknak, a védendő fogyasztóknak és az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek szól. Emellett azok is igényelhetik, akiknek a háztartásában legalább egy fő nyugdíja 230 ezer forint alatt van.

Kérdeztük a főigazgatót az Airbnb-szabályozásról is, de meglepődött: jelenleg törvény szabályozza, hogy a Fővárosi Önkormányzat nem dönthet az Airbnb-vel kapcsolatban, ez kizárólag a kerületek hatásköre.

Terézvárosban január 1-től tilos a lakások rövidtávú kiadása, és Kiss úgy tudja, az I. kerület (amely fideszes vezetésű) is hasonló szabályozást fontolgat.

A Budapesti Büszkeség Menetéről (ismertebb nevén a Pride-ról) hiába kérdezték a politikust, még nem született döntés az időpontról. Azzal kapcsolatban sem válaszolt egyértelműen, hogy ebben az évben is megtartja-e az önkormányzat, illetve, hogy a rendezvény léte függ-e attól, melyik párt nyeri az országgyűlési választásokat.

A korábbi szokásoknak megfelelően a választás előtti hónapban nem ülésezik a Fővárosi Közgyűlés. Legközelebb tehát áprilisban feszülnek egymásnak a budapesti képviselők a díszteremben.