Már nem vádolják bennfentes kereskedelemmel Magyar Pétert

Megszüntette a főügyészség a Magyar Péterrel kapcsolatos büntetőeljárást.

„Megkeresésére tájékoztatom, hogy a bennfentes kereskedelem bűntette miatt folyamatban lévő büntetőeljárást – mivel a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése – a Központi Nyomozó Főügyészség 2026. március 23-án megszüntette” 

– tudta meg az Economx a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivőjétől, Kovács Katalintól.

Ez tehát azt jelenti, hogy a választások előtti napokban a Magyar Péter nevével összekapcsolt ügynek ügyészségi szinten is vége szakadt.

Még február 23-án Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész azt közölte, hogy a bennfentes kereskedelem bűntette miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen indult büntetőeljárás továbbra is felderítési szakban van.

Már a választások előtt megszüntették az eljárást
A sajtóban megjelent hírek alapján, a gyanú szerint több személy is bennfentes információk birtokában vásárolt jelentős mennyiségű OPUS Global részvényt 2023. július 21-én tőzsdezárás előtt. Az OPUS Global Zrt. tőzsdezárást követően részvény visszavásárlási akciót hirdetett, amely a részvények értékének jelentős növekedését eredményezte. Állítólag a tőzsdezárás előtt, 2023. július 21-én Magyar Péter, az egyéb részvényeit eladta, és több tíz millió forint értékben vásárolt OPUS Global részvényeket. 2023. július 24-én hétfőn, tőzsdenyitás után, az emelt árfolyamú OPUS Global részvényeket eladta, és több millió forintos haszonra tett szert. Magyar Péter ebben az idöben a Magyar Bankholding Zrt. felügyelőbizottság tagja volt.

Magyar Péter ellen egy fideszes képviselő feljelentést tett bennfentes részvénykereskedelem miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen 2025. november 26-án. Az ügy 2025. februárjában robbant ki, az ügyben a Magyar Nemzeti Bank is vizsgálódott, ők azonban novemberben megszüntették az eljárást Magyar Péter ellen.

