Már nyáron megvolt a Putyin-Trump csúcs időpontja?

Már júliusban sejthettük, hogy Orbán Viktor valami nagy dobásra készül Budapesten, ugyanis egy rendeletben arról határozott, hogy kitilthatják az érintett közterületről a nem megfelelően viselkedő magyarokat, ha nemzetközileg védett vendég érkezik hazánkba – vette észre a furcsa egybeesést az Economx.

A kormányrendelet szigorításának szükségszerűségéről akkor nem nyilatkozott sem a Belügyminisztérium, sem pedig a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Az Economx érdeklődésére később Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is mindössze az egyetértését fejezte ki egy Kormányinfón – mutat rá a portál.

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy mindenesetre a nemzetközileg védett személyek biztonságának fokozása érdekében a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendelet módosítása már feltételezte, hogy a kormányzat olyan vendégek érkezésére számított (például Donald Trump és Vlagyimir Putyin), akikkel szemben számíthatnak a magyar hatóságok (hazai) tiltakozásokra.

Miattuk történt a rendeletmódosítás?

Fotó: AFP

A rendelet értelmében a rendőrség a személyvédelmi és létesítménybiztosítási intézkedések részeként az eddigieknél nagyobb távolságra is lezárhatja a fokozott védelmet igénylő személyek vagy delegációjuk tartózkodási helyét. Ez a szigorítás kifejezetten azokat célozza, akik korábbi magyarországi látogatások során olyan magatartást tanúsítottak, amely veszélyeztette a vendégek biztonságát vagy programjukat.

A lezárás célja, hogy fizikai távolságot teremtsen az esetleges rendbontók és a védett személyek között, minimalizálva a kockázatokat – bár a rendeletet gazdasági hatásokkal magyarázzák.