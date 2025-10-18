Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Budapest Donald Trump Orbán Viktor Vlagyimir Putyin

Már nyáron megvolt a Putyin-Trump csúcs időpontja?

mfor.hu

Összeállhat a puzzle: most már világossá vált, hogy mi szükség volt a nyári szigorításokra.

Már júliusban sejthettük, hogy Orbán Viktor valami nagy dobásra készül Budapesten, ugyanis egy rendeletben arról határozott, hogy kitilthatják az érintett közterületről a nem megfelelően viselkedő magyarokat, ha nemzetközileg védett vendég érkezik hazánkba – vette észre a furcsa egybeesést az Economx.

A kormányrendelet szigorításának szükségszerűségéről akkor nem nyilatkozott sem a Belügyminisztérium, sem pedig a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Az Economx érdeklődésére később Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is mindössze az egyetértését fejezte ki egy Kormányinfón – mutat rá a portál.

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy mindenesetre a nemzetközileg védett személyek biztonságának fokozása érdekében a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendelet módosítása már feltételezte, hogy a kormányzat olyan vendégek érkezésére számított (például Donald Trump és Vlagyimir Putyin), akikkel szemben számíthatnak a magyar hatóságok (hazai) tiltakozásokra.  

Miattuk történt a rendeletmódosítás?
Miattuk történt a rendeletmódosítás?
Fotó: AFP

A rendelet értelmében a rendőrség a személyvédelmi és létesítménybiztosítási intézkedések részeként az eddigieknél nagyobb távolságra is lezárhatja a fokozott védelmet igénylő személyek vagy delegációjuk tartózkodási helyét. Ez a szigorítás kifejezetten azokat célozza, akik korábbi magyarországi látogatások során olyan magatartást tanúsítottak, amely veszélyeztette a vendégek biztonságát vagy programjukat.

A lezárás célja, hogy fizikai távolságot teremtsen az esetleges rendbontók és a védett személyek között, minimalizálva a kockázatokat – bár a rendeletet gazdasági hatásokkal magyarázzák. 

