Már portugálul is olvashatók Orbán Viktor gondolatai

Portugál nyelven jelentek meg Orbán Viktor beszédei. A 30 euróért megvásárolható kötetet a lisszaboni magyar nagykövetségen mutatták be.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy most már portugál nyelven is elérhetők Orbán Viktor miniszterelnök beszédei. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a hírekben szereplő idézeteket, hanem a gondolatmenet teljes egészét megismerhessék az emberek. Ezt a célt szolgálta a nagykövetségen tartott könyvbemutató is, melyen Diogo Pacheco de Amorim, a Köztársasági Gyűlés alelnöke, László András EP-képviselő és Paulo Noguês, a kötet kiadójának vezetője is részt vett”