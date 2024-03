Már szervezik a Békemenetet március 15-re?

Idén március 15-ére nem terveznek békemenetet, a forradalom hőseire fognak emlékezni - mondta a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke az RTL megkeresésére.

A napokban derült ki, hogy egy év kihagyás után Orbán Viktor ismét Budapesten, a Nemzeti Múzeum előtt tartja majd meg ünnepi beszédét. Nem ez lesz azonban az egyetlen megmozdulás a fővárosban aznap: Magyar Péter az Andrássy útra hívta a szimpatizánsait.

Idén sem lesz Békemenet. Az utolsó 2022-ben volt. Fotó: MTI

Egy ideig úgy tűnt, hogy Békemenet is lesz Budapesten a nemzeti ünnepen, a szervezők azonban úgy tűnt, hogy Békemenet is lesz Budapesten a nemzeti ünnepen, a szervezők azonban most egyértelműen tisztázták ezt a kérdést.

„Március 15-én nem tervezünk Békemenetet, célunk az 1848-as forradalom hőseire emlékezni, hálánkat leróni nemzetünk megmaradását szolgáló tetteikért. Emlékezünk az akkoriban velünk küzdő lengyel szabadságharcosokra, és elhelyezzük a hála koszorúit a részükre emelt emlékművek előtt”

- mondta Csizmadia László. A CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke azt is hozzátette, hogy „a Békemenet időpontját a magyarországi és nemzetközi eseményekhez igazodva, szellemi honvédőink javaslatára fogjuk meghatározni”.