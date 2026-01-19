Már Szijjártó Péter is érzi a súlyát: „egyszerűen megállíthatatlannak” nevezte őket

A Mercedes megkezdi az új, teljesen elektromos meghajtású GLB modelljének sorozatgyártását Kecskeméten, aminek köszönhetően hamarosan akár évi 350 ezer autót is elő tudnak itt állítani, így közelebb kerül az a cél is, hogy Magyarország évente egymillió autót le tudjon gyártani – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint hétfőn a helyszínen.

Megállíthatatlanok. Erre büszke a tárcavezető

A tárcavezető a Mercedes-Benz a gyártásindító ünnepségén vett részt, ahol kiemelte, hogy ez a lépés a német vállalat fejlesztési stratégiájának egy újabb fontos sarokköve, amely biztos alapként szolgál a jövőbeli portfólió számára és egyúttal nagy siker Kecskemétnek és Magyarországnak is. Leszögezte, hogy a Mercedes a városban a cégcsoport második és hazánk legnagyobb autógyárát építette meg, amely „egyszerűen megállíthatatlan”, hiszen folyamatosan érkeznek a hírek az újabb modellek gyártásának az idetelepítéséről, a beszállítói láncot is a végsőkig sikerült lerövidíteni az elektromos akkumulátorok terén, és a telephely lassan négy éve kizárólag megújuló energiahordozókra alapozza a működését.

Teljesen elektromos a bejelentett új modell.

Fotó: Depositphotos