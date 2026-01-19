2p

Már Szijjártó Péter is érzi a súlyát: „egyszerűen megállíthatatlannak” nevezte őket

A tárcavezető egy hétfői gyátásindító ünnepségen ragadtatta el magát. 

A Mercedes megkezdi az új, teljesen elektromos meghajtású GLB modelljének sorozatgyártását Kecskeméten, aminek köszönhetően hamarosan akár évi 350 ezer autót is elő tudnak itt állítani, így közelebb kerül az a cél is, hogy Magyarország évente egymillió autót le tudjon gyártani – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint hétfőn a helyszínen.

Megállíthatatlanok. Erre büszke a tárcavezető

A tárcavezető a Mercedes-Benz a gyártásindító ünnepségén vett részt, ahol kiemelte, hogy ez a lépés a német vállalat fejlesztési stratégiájának egy újabb fontos sarokköve, amely biztos alapként szolgál a jövőbeli portfólió számára és egyúttal nagy siker Kecskemétnek és Magyarországnak is. Leszögezte, hogy a Mercedes a városban a cégcsoport második és hazánk legnagyobb autógyárát építette meg, amely „egyszerűen megállíthatatlan”, hiszen folyamatosan érkeznek a hírek az újabb modellek gyártásának az idetelepítéséről, a beszállítói láncot is a végsőkig sikerült lerövidíteni az elektromos akkumulátorok terén, és a telephely lassan négy éve kizárólag megújuló energiahordozókra alapozza a működését.

„Büszkék vagyunk arra, hogy az itt zajló beruházásoknak köszönhetően hamarosan évente akár 350 ezer autót is elő tudnak majd itt állítani, ez pedig közel visz minket annak a stratégiai célunknak a végrehajtásához, hogy Magyarország abban az elit ligában játsszon, ahol évente egymillió autót tudunk legyártani” – mondta.

Úgy fogalmazott, hogy egy újabb dimenzióba léptünk akkor, amikor kutatás-fejlesztési tevékenység is került ide, és a prototípusok fejlesztésében a magyar mérnököknek, Kecskemétnek is egyre nagyobb szerepe lesz. Hozzátette, hogy a vállalat jelenleg 4500 embernek ad munkát, ezzel a térség legnagyobb foglalkoztatója, így nélküle Bács-Kiskun vármegye sem lett volna képes az elmúlt tíz évben több mint a duplájára, mintegy 1800 milliárd forintról 3800 milliárd forintra növelni az ipari teljesítményét. (MTI)

