2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet Média

Már távozik is a Blikk vezetője – nem sokkal a felvásárlás után

mfor.hu

Távozik a lap főszerkesztője, miután a lap az Index tulajdonosához került.

Távozik a Blikktől Nagy Iván Zsolt főszerkesztő és Szigeti Péter tartalomfejlesztési vezető – tudta meg hétfőn a Telex. Nagy távozását később a lap sajtóközleményben tudatta. Nagy a lapnak azt mondta, hogy hétfőre kiderült, a Blikk új tulajdonosa nem olyan közéleti fókuszú lapot akar a Blikkből, mint amilyet az áprilisban érkezett főszerkesztő képviselt.

Szigeti távozását bejelentő Facebook-posztjában ironikusan azt írta: „Nagyon nem így volt tervezve, dehát az élet meg a változó médiafogyasztási szokások ugyebár, másképp alakították a terveket, szóval a holnapi nappal véget ér a munkám a Ringiernél.”

Nagy Iván Zsolt helyére a Blikk korábbi főszerkesztője, Kolossváry Balázs érkezik. A váltásról a Blikk hétfő délután egy sajtóközleményt is kiadott, amely szerint Kolossváry feladata „nemcsak a napi működés irányítása lesz, hanem a Blikk korábban elindított tartalomfejlesztési stratégiájának összehangolása is az október végén bejelentett tulajdonosváltás nyomán jelentősen bővülő médiaportfólió igényeivel.”

Nagy Iván Zsolt közös megegyezéssel távozik
Nagy Iván Zsolt közös megegyezéssel távozik
Fotó: Youtube

Közleményük szerint Kolossváry 1998-ban sportújságíróként kezdett a Blikknél, majd 2014-től, és rövid kihagyás után 2020-tól 2025 áprilisáig volt a lap főszerkesztője. Az elmúlt fél évben a Győr+ Média Zrt.-nél dolgozott.

Nagy Iván Zsolt korábban a HVG felelős szerkesztője volt, de 2024-ben több újságíróval együtt távozott annak éléről. 2024-ben tanácsadóként csatlakozott a Blikket kiadó Ringierhez. 2025-ben vette át a lap irányítását.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Negyedszázad után személycsere az Inforádió élén

Módos Márton több mint két évtizedet követően hagyja ott a rádió, a vezérigazgató és a főszerkesztő személye is változik november 4-től.

Itt az új időpont: ekkor mutatja be a Tisza Párt képviselőjelöltjeit

Listázásról beszélt Magyar Péter – itt vannak az új jelöltállítási időpontok

Magyar Péter szerint a Tisza Világ nevű applikációt tudatos támadás érte.

Kiderült, honnan kapta Lázár János a luxus Mercedest

Kiderült, kitől kapta Lázár János a luxus Mercedest

Egy állami pénzből gründolt alapítvány biztosítja a Mercedes V-osztályú, felsőkategóriás kisbuszt az építési és közlekedési miniszter számára. 

Az orosz titkosszolgálatok támadják a Tiszát Magyar Péter szerint

Az orosz titkosszolgálatok támadják a Tiszát Magyar Péter szerint

Szerinte orosz hackerek állnak a Tisza Világ applikáció elleni támadás hátterében.   

Fordult a kocka a tiszaburai választáson, a vesztes máris óvni készül

Fordult a kocka a tiszaburai választáson, a vesztes máris óvni készül

Fekete Zsigmond kapta a legtöbb szavazatot a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaburán, ahol meg kellett ismételni az október 5-ei időközi önkormányzati választást jogszabálysértés miatt – derül ki a Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatokból.

Miniszterelnöki interjú a Kossuth Rádióban

„14 éve sarcoljátok a nyugdíjakat évi 400-450 ezer forinttal!” – olvasóink szkeptikusak

Csütörtökön a kormányülést követően dobta be Orbán Viktor a közösségimédia-oldalán, hogy döntést hozott a kormány és lesz 14. havi nyugdíj, ugyanakkor a bevezetés időpontja még kidolgozás alatt van. Olvasóink jobbára kiakadtak, a többség vagy nem ért egyet a döntéssel vagy nem hisz benne, hogy megtörténne.

Vitézy Dávid beleállt Lázár Jánosba: Gyurcsány nyomdokai lépett a miniszter

Vitézy Dávid beleállt Lázár Jánosba: Gyurcsány nyomdokai lépett a miniszter

A vármegyebérleteseket, akik csak busszal járnak, is beszámíthatták a vonatozók közé.

Elfogytak a nézők, átnevezte a Fidesz a Harcosok Óráját

Elfogytak a nézők, átnevezte a Fidesz a Harcosok Óráját

Józan észre cserélte a Fidesz a Harcosok óráját.  

Temetői horror: egyre drágább meghalni Magyarországon – A hét ábrája

Temetői horror: egyre drágább meghalni Magyarországon – A hét ábrája

Már félmillió forint felett az átlagár.

Halottak napja

Amikor hajóról szórnak a Balatonba

Ki jár ma ki a temetőbe halottak napján? Nos, nem mindenki, akinek ott fekszik a rokona. Változnak a temetkezési szokások és az emlékezés mikéntje is. A régi szertartások elfelejtődnek, hajdan kötelező kellékek eltűnnek, mintha sose lettek volna, és új foglalkozási ágak születnek.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168