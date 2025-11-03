Már távozik is a Blikk vezetője – nem sokkal a felvásárlás után

Távozik a Blikktől Nagy Iván Zsolt főszerkesztő és Szigeti Péter tartalomfejlesztési vezető – tudta meg hétfőn a Telex. Nagy távozását később a lap sajtóközleményben tudatta. Nagy a lapnak azt mondta, hogy hétfőre kiderült, a Blikk új tulajdonosa nem olyan közéleti fókuszú lapot akar a Blikkből, mint amilyet az áprilisban érkezett főszerkesztő képviselt.

Szigeti távozását bejelentő Facebook-posztjában ironikusan azt írta: „Nagyon nem így volt tervezve, dehát az élet meg a változó médiafogyasztási szokások ugyebár, másképp alakították a terveket, szóval a holnapi nappal véget ér a munkám a Ringiernél.”

Nagy Iván Zsolt helyére a Blikk korábbi főszerkesztője, Kolossváry Balázs érkezik. A váltásról a Blikk hétfő délután egy sajtóközleményt is kiadott, amely szerint Kolossváry feladata „nemcsak a napi működés irányítása lesz, hanem a Blikk korábban elindított tartalomfejlesztési stratégiájának összehangolása is az október végén bejelentett tulajdonosváltás nyomán jelentősen bővülő médiaportfólió igényeivel.”

Nagy Iván Zsolt közös megegyezéssel távozik

Fotó: Youtube

Közleményük szerint Kolossváry 1998-ban sportújságíróként kezdett a Blikknél, majd 2014-től, és rövid kihagyás után 2020-tól 2025 áprilisáig volt a lap főszerkesztője. Az elmúlt fél évben a Győr+ Média Zrt.-nél dolgozott.

Nagy Iván Zsolt korábban a HVG felelős szerkesztője volt, de 2024-ben több újságíróval együtt távozott annak éléről. 2024-ben tanácsadóként csatlakozott a Blikket kiadó Ringierhez. 2025-ben vette át a lap irányítását.