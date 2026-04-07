Már több, mint 150 ezren szavaztak levélben a magyarországi választáson

Már több mint 151 ezer levélszavazatot leadtak az országgyűlési választásra, ebből, az eddig ellenőrzöttek közül, több mint 28 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) keddi adataiból.

Az NVI tájékoztató oldalának a www.valasztas.hu-nak a kedd reggeli adatai szerint 151 485 levélszavazatot adtak már le, ebből 8838-at közvetlenül az NVI-hez juttattak vissza, 142 647-et pedig a külképviseleteken adtak le. Az NVI hétfőn kezdte meg az azonosító nyilatkozatok ellenőrzését. Az NVI nem teszi közzé, hány azonosító nyilatkozatot ellenőrzött hétfő óta, csak azt, hogy az ellenőrzöttek között kedd reggelig 28 722 érvényes szavazási iratot találtak.

A tájékoztató nem azt tartja nyilván, hogy mely országokból érkezett a levélszavazat, hanem azt, hogy a kérelmező melyik országba kérte az értesítést a névjegyzékbe vételéről. E szerint a legtöbb érvényes szavazási iratot (14 497-et) olyan választók juttatták vissza, akik szerbiai értesítési címet adtak meg, romániai értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 4326, németországi értesítési címmel rendelkező választóktól 846 érvényes szavazási irat érkezett már vissza. Magyarországi értesítési címet megadó választóktól 226 érvényes szavazási irat érkezett vissza, kettős állampolgárságot tiltó országbeli értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 331, és van 8330 olyan érvényes szavazási irat is, amelyet olyan választópolgár adott le, aki azt kérte, névjegyzékbe vételéről e-mailben értesítsék.

(MTI)

 

Orbán Viktor vagy Magyar Péter alkalmasabb az ország vezetésére? Itt a legújabb felmérés

Orbán Viktor vagy Magyar Péter alkalmasabb az ország vezetésére? Itt a legújabb felmérés

Magyar Péter 41-38-ra vezet, a bizonytalanok körében is Magyar a népszerűbb a Republikon Intézet felmérése szerint. 

A Lidl-t büntetni, a kormányközeli cégeket védeni kell – állítja egy GVH-s közgazdász

A Lidl-t büntetni, a kormányközeli cégeket védeni kell – állítja egy GVH-s közgazdász

A magyar gazdaságot három részre osztja a GVH, a NER-t védi, másokkal ellenségesen bánik, csak a cégek egy részénél érvényesül a versenyjog – állítja a vezető közgazdász. A GVH szerint függetlenül működik a hatóság. 

Magyar Péter szerint Orbán Viktor egy kitalált konfliktussal fordítaná meg a választást

Magyar Péter szerint Orbán Viktor egy kitalált konfliktussal fordítaná meg a választást

A Tisza Párt elnöke szerint „az ország leköszönő vezetője” végleg bebizonyította, hogy már nem képes hazánk vezetésére.

„Hazugság minden szavuk, ezt csak szeretnék, de sose lesz belőle semmi!” Olvasóink a közvélemény-kutatókról

Érkeznek az utolsó közvélemény-kutatások a választás előtt, amelynél az intézetek is vizsgáznak, ki tudja legjobban megbecsülni a végeredményt. Olvasóink azonban úgy tűnik, csak annak hisznek, aki azt mondja, amit látni szeretnének. 

Magyar Péter üzent Orbán Viktornak: Nem fogja tudni megakadályozni a választást!

Magyar Péter üzent Orbán Viktornak: Nem fogja tudni megakadályozni a választást!

A Tisza Párt elnöke reagált Orbán Viktor rendkívüli bejelentésére.

Orbán Viktor: pusztító erejű robbanószert találtak a magyar-szerb gázvezetéknél

Orbán Viktor: Pusztító erejű robbanószert találtak a magyar-szerb gázvezetéknél

A kormányfő összehívta a rendkívüli védelmi tanácsot.

Nem fogja kitalálni, mit árul a NAV 220 millió forintért!

Ismét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árveréseiben kutakodtunk.

Választás 2026: 126 ezren már szavaztak

Választás 2026: 126 ezren már szavaztak

117 ezret a külképviseleteken adtak le.

Jobban sütötte el a fegyverpénzt a kormány, mint 2022-ben – de most is célba talál?

Jobban sütötte el a fegyverpénzt a kormány, mint 2022-ben – de most is célba talál?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy ezúttal jobban időzítette a kormány a hangulatjavításnak szánt választás előtti trükkjét az átlagbérek kiugró növekedéséről. Kérdés, ez elég lesz-e a kormányközeli Nézőpont Intézet kivételével a közvélemény-kutatóknál vesztésre álló Fidesznek az április 12-ei győzelemhez. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

A tömegközlekedést is érinti Budapesten JD Vance látogatása

A tömegközlekedést is érinti Budapesten JD Vance látogatása

Az amerikai delegáció érkezése miatt változik a forgalmi rend Budapesten április 7-én és 8-án; a rendőrség tájékoztatása alapján várható lezárások, korlátozások a BKK járatait is érintik, ezért ezekben az időszakokban hosszabb időt kell szánni a közlekedésre, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni – közölte a Budapesti Közlekedési Központ pénteken az MTI-vel.  

