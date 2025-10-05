Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Közélet Magyar Péter Tisza Párt Választás 2026

Már több mint 200 ezren válaszoltak Magyar Péternek

mfor.hu

Bejelentést tett a Tisza elnöke.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke vasárnap délelőtt Facebook-bejegyzésben adta hírül, hogy adataik szerint már 200 ezernél is többen válaszoltak a Nemzet Hangja konzultáció keretében feltett kérdésekre.

  • Egyetért azzal, hogy a Tisza-kormány 9 százalékra csökkentse a minimálbért keresők jövedelemadóját, és az átlagbér alatt kereső minden honfitársunknak jelentős adókedvezményt nyújtson?
  • Egyetért azzal, hogy a Tisza-kormány megemelje a legalacsonyabb nyugdíjakat, duplájára növelje az időskori járadékot, és évi plusz 200 ezer forintig támogatást nyújtson az időseknek?
  • Egyetért azzal, hogy a Tisza-kormány már az 1 milliárd forint feletti vagyonokra is 1 százalékos vagyonadót vessen ki?
  • Támogatja-e, hogy a Tisza-kormány jelentősen kibővítse a családi kedvezmények és juttatások körét?
  • Támogatja-e, hogy a Tisza-kormány független vizsgálatot indítson az utóbbi évtizedek gyermekbántalmazási ügyeinek feltárására, és ezzel párhuzamosan megerősítse a gyermekvédelmi rendszert?

- szólnak a kérdések, amelyek a kormány párhuzamosan indított újabb nemzeti konzultációjának kérdéseivel számos közös pontot fednek le.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Négy település is dönt ma a jövőjéről – de se a Tisza, se a Fidesz nincs a szavazólapokon

Négy település is dönt ma a jövőjéről – de se a Tisza, se a Fidesz nincs a szavazólapokon

A nagy pártok megint nem mozdultak rá az időközi választásokra.

A hét ábrája: szomorú lista végén kullog Magyarország

A hét ábrája: szomorú lista végén kullog Magyarország

Az OECD adatai kiábrándító képet festenek.

Minden adott a választási csalásra a fideszes faluban

Minden adott a választási csaláshoz Tiszaburán?

A fideszes falut ellepték a kamujelöltek: 70-en indulnak 6 képviselői székért.

Mészáros Lőrinc

Még Elon Muskot is lepipálja Mészáros Lőrinc a gazdagodás gyorsaságában

Világcsúcs ütemet diktál Magyarország a vagyonosodás tempójában.

Magyar Péter

Keményen odaszólt Magyar Péter a kormány egyik tagjának

Megismételte követelését, hogy Takács Péter távozzon posztjáról.

Ez történik majd, ha tényleg csődbe megy Budapest

Ez történik majd, ha tényleg csődbe megy Budapest

A főpolgármester szerint „ha nem lesz hitelünk, nem lesz miből nyitni a boltot januárban”.

Napok kérdése, és eldől mi lesz Magyar Péter mentelmi jogával

Napok kérdése, és eldől mi lesz Magyar Péter mentelmi jogával

Jövő kedden szavaznak.

Egészen pofátlanul trükköztek a SZÉP-kártyákkal: a Facebookon csapott le a NAV

Egészen pofátlanul trükköztek a SZÉP-kártyákkal: a Facebookon csapott le a NAV

Illegálisan pénzt váltottak így.

Meglepően elöregedett autók járják a magyar utakat

Meglepően elöregedett autók járják a magyar utakat

Az átlagéletkor 17 év volt.

Bloomberg: A forint erősödésében a Tisza áradása is szerepet játszik

Bloomberg: A forint erősödésében a Tisza áradása is szerepet játszik

A befektetők arra számítanak, hogy egy kormányváltás esetén helyreállhat Magyarország kapcsolata az Európai Unióval, a vállalkozások pedig egy kiegyenlítettebb piaci versenyben vehetnek részt.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168