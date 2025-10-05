Már több mint 200 ezren válaszoltak Magyar Péternek

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke vasárnap délelőtt Facebook-bejegyzésben adta hírül, hogy adataik szerint már 200 ezernél is többen válaszoltak a Nemzet Hangja konzultáció keretében feltett kérdésekre.

Egyetért azzal, hogy a Tisza-kormány 9 százalékra csökkentse a minimálbért keresők jövedelemadóját, és az átlagbér alatt kereső minden honfitársunknak jelentős adókedvezményt nyújtson?

Egyetért azzal, hogy a Tisza-kormány megemelje a legalacsonyabb nyugdíjakat, duplájára növelje az időskori járadékot, és évi plusz 200 ezer forintig támogatást nyújtson az időseknek?

Egyetért azzal, hogy a Tisza-kormány már az 1 milliárd forint feletti vagyonokra is 1 százalékos vagyonadót vessen ki?

Támogatja-e, hogy a Tisza-kormány jelentősen kibővítse a családi kedvezmények és juttatások körét?

Támogatja-e, hogy a Tisza-kormány független vizsgálatot indítson az utóbbi évtizedek gyermekbántalmazási ügyeinek feltárására, és ezzel párhuzamosan megerősítse a gyermekvédelmi rendszert?

- szólnak a kérdések, amelyek a kormány párhuzamosan indított újabb nemzeti konzultációjának kérdéseivel számos közös pontot fednek le.